Maserati MC20 ook als Spider en als EV

De Maserati MC20 is de eerste Maserati in tijden met een volledig door en voor Maserati ontwikkelde motor. Dat weerhoudt de Italianen er niet van om daarnaast een elektrische variant te ontwikkelen. Ook een Spider staat op de rol.

Helemaal als een verrassing komt de elektrische versie van de Maserati MC20 niet. Aanvankelijk leek het er zelfs op dat de auto louter als EV zou verschijnen, maar dat gerucht werd al snel ontkracht. De benzinemotor is juist één van de klapstukken van de eerder deze week onthulde MC20, want het blok is voorzien van allerlei innovaties en uitzonderlijk krachtig. Een 3.0 V6 met 630 pk en 730 Nm is natuurlijk smullen voor iedere autoliefhebber, zeker in combinatie met een relatief laag wagengewicht.

Toch past ook de MC20 nog binnen Maserati’s uitgebreide elektrificatieplannen. De volledig elektrische versie volgt in 2022, al hopen we al eerder een teken van leven te zien. De auto is zwaarder dan de conventionele MC20, maar moet door een uitgekiende aandrijflijn toch geweldig rijden. Vierwielaandrijving en niet minder dan drie elektromotoren zijn onderdeel van die aandrijflijn. Eén motor drijft de vooras aan, de andere twee nemen elk een achterwiel voor hun rekening. Het accupakket huist achter de bestuurder, min of meer op de plek waar bij de conventionele MC20 die veelbelovende V6 een plaatsje krijgt.

2022 is ook het jaar waarin de Maserati MC20 Spider moet verschijnen. Gezien het pad dat de meeste concurrenten volgen ligt een hard, slim opgedeeld klapdak voor de hand, maar officieel is hier nog niets over bekend. De MC20 Spider komt er voor zover nu bekend alleen met benzinemotor.

Over eventuele tussenvormen in de vorm van hybrides laat Maserati overigens nog niet veel los. Volgens het merk staan hybrides niet op de planning voor de MC20, maar wordt een deels elektrische versie zeker overwogen ‘als de markt daarom vraagt’.