Maserati GranTurismo en GranCabrio komen als EV

Maserati bevestigt dat de nieuwe GranTurismo en de nieuwe GranCabrio de eerste modellen van het merk worden met een volledig elektrische aandrijflijn. We moeten nog wel even wachten voor we in een nieuwe generatie Maserati's kunnen rondzoemen. We verwachten het elektrische duo namelijk pas in 2021 op de markt.

Maserati meldt dat het druk in de weer is met het bouwen van experimentele modellen die worden aangedreven door een elektrische aandrijflijn die volledig door Maserati zelf wordt ontwikkeld in Modena. Daarbij meldt het merk dat de op stapel staande EV's van het merk zich net als de momenteel bekende modellen met verbrandingsmotoren kenmerken door een 'herkenbaar' geluid. In een video laat Maserati al een testmodel uit waarmee het zijn elektrische hart in een GranTurismo van de huidige generatie in de praktijk test.

Maserati meldt daarbij dat de nieuwe GranTurismo en straks eveneens volledig nieuwe GranCabrio de eerste modellen van het merk worden die een volledig elektrische aandrijflijn krijgen. Het tweetal loopt straks in Turijn van de band. In de video zien we meerdere keren het Romeinse 'MMXXI' opduiken, zeer waarschijnlijk een knipoog naar het jaar 2021, waarin het duo op de markt moet komen. Of er ook reguliere verbrandingsmotoren op de prijslijst van de Italianen komen te staan, is nog niet helder.

Hoewel de GranTurismo en GranCabrio de eerste volledig elektrische modellen van Maserati worden, zijn het straks níet de eerste geëlektrificeerde auto's van het bedrijf. Dit jaar nog volgt namelijk een hybride versie van de Ghibli.