Maserati blikt vooruit op komst nieuw model

Niet vaak kunnen we zeggen dat er een gloednieuw model van Maserati op komst is, maar dat is vandaag wel anders. De Italianen hinten (niet voor het eerst) op de komst van een nieuwe auto en naar alle waarschijnlijkheid hebben we te maken met de langverwachte Alfieri. Nu weten we ook wanneer we concreet nieuws kunnen verwachten.

We frissen graag je geheugen even op, want wat is de Maserati Alfieri ook alweer? Nou, nog niet heel veel voorlopig, maar we hebben in de loop der jaren al verschillende teasers en concepts van de nieuwe Maserati gezien. In 2014 werd er voor het eerst gehint op de komst. In 2016 werd de introductie vervolgens helaas al op de lange baan geschoven en konden we je melden dat we waarschijnlijk tot 2020 moesten wachten. Nu lijkt het wachten dus eindelijk beloond te worden, want volgens Maserati kunnen we in mei 2020 nieuws vanuit Modena verwachten.

Hoewel het er in eerste instantie op leek dat de Alfieri uit het bestaande motoraanbod bij Maserati zou graaien, rekenen we inmiddels op een volledig elektrische auto. Maserati laat daarbij in de vooruitblik op de onthulling weten dat 'het aftellen naar een nieuw tijdperk is begonnen'. Uit een eerder uitgelekte modellenstrategie van het merk blijkt verder dat de Alfieri en de Alfieri Cabrio het stokje van de GranTurismo en GranCabrio overnemen en (een vorm van) elektrische aandrijving krijgen. Vrijwel het gehele gamma moet per 2022 een vorm van elektrische aandrijving hebben. Ook een kleinere SUV onder de Levante is op komst, die volgens de planning als enig model niet aan de stekker kan. Groot nieuws op komst dus bij Maserati, te beginnen in mei 2020.