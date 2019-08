Maserati bevestigt nieuwe GranTurismo én tweede sportmodel

Toekomstplannen van Fiat Chrysler Automobiles zijn meer dan eens aan verandering onderhevig. In 2014 presenteerde Maserati zijn toekomstplannen voor de komende vijf jaar, een pakket op papier leuke ideeën waarin onder andere werd gesproken over de komst van de productieversie van de Alfierie Concept. Deze zou in 2016 in dichte vorm op de markt moeten komen, een jaar erop gevolgd door een opengewerkte variant. Daarnaast zou Maserati in 2018 een opvolger voor de GranTurismo en GranCabrio aan zijn line-up wielen toevoegen. Inmiddels is het 2019 en hebben we van beide ideeën nog niets vernomen. Dat is feitelijk geen verrassing. In de toekomstplannen die Maserati in 2018 presenteerde, werd namelijk niet meer gesproken over een opvolger voor de GranTurismo en GranCabrio. Wel zouden de open en dichte Alfieri's nog op de rol staan. Die moesten volgens de vorig jaar vrijgegeven plannen 'voor 2020' op de markt komen.

Nu heeft Maserati wéér geschoven met de agenda-items, en wat blijkt: de opvolgers GranTurismo en GranCabrio zijn weer terug in beeld. Volgend jaar komt Maserati volgens de nieuwe plannen met gefacelifte versies van de Levante, Ghibli en Quattroporte op de proppen. In dat jaar komt ook een 'volledig nieuwe sportauto', een auto die niet alleen met een verbrandingsmotor, maar ook met een volledig elektrische aandrijflijn beschikbaar moet komen. Een jaar later, in 2021, moet een opengewerkte variant van die auto op de markt komen. Het lijkt erop dat we hier te maken hebben met een auto die designtechnisch leunt op de al genoemde Alfieri Concept. In 2021 schuift Maserati daarnaast een nieuwe Gran Turismo naar voren, een auto die in 2022 gezelschap krijgt van een volledig nieuwe GranCabrio. Die laatste twee zullen meer op comfort geënt zijn dan de nieuwe naamloze sportauto. Verder is 2021 het jaar waarin we kennismaken met een SUV die onder de Levante komt te staan, een voor Maserati nieuw model waar ook een volledig elektrische versie van verschijnt. Vervolgens maken we in 2022 kennis met een volledig nieuwe Quattroporte en wordt de Levante in 2023 aan een nieuwe generatie geholpen.

Of Maserati zich dit keer wel aan de plannen houdt, valt nog te bezien.