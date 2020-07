Maserati belicht hagelnieuwe V6 voor MC20

De MC20 is een hagelnieuwe supercar van Maserati waarvan al wel bekend was dat hij een middenmotor krijgt, maar wat voor machine dat precies zou zijn, was tot op heden een mysterie. Nu wordt bekend dat het nieuwe hart geen achtcilinder van Ferrari is, maar een geheel in eigen huis ontwikkelde V6!

Natuurlijk lepelt Maserati niet zomaar een V6 in de MC20. Volgens de Italianen is de in Modena ontwikkelde zescilinder namelijk doorspekt met uit de Formule 1-afkomstige techniek. De basis is een hagelnieuwe 3,0-liter grote zescilinder met niet één, maar twee turbo's. De V6 heeft een dry-sympsysteem en dat betekent dat de auto geen regulier carter, maar een externe olietank heeft. Het ontbreken van een carter heeft onder meer als gevolg heeft dat de motor lager in de auto kan worden gehangen. Dat heeft weer een positief effect op het zwaartepunt, dat daardoor een stuk lager ligt. De dubbel geblazen zespitter, die Nettuno wordt genoemd, is 630 pk en 730 Nm sterk. Het maximum koppel komt bij 3.000 tpm vrij. De toerenbegrenzer treedt pas bij 8.000 tpm in werking. De nieuwe motor is onder meer uitgerust met een voor-verbrandingskamer en met twee bougies per cilinder.

De onthulling van de MC20 stond aanvankelijk voor de maand mei gepland, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 9 september. De MC20 zal niet de enige nieuwe auto van het merk zijn dat op die dag wordt gepresenteerd. Volgens Maserati laat het in september namelijk meerdere nieuwkomers zien die de komende jaren in productie gaan.