Lynk & Co 01 facelift opgedoken

De Lynk & Co 01 is, zoals z'n naam al doet vermoeden, het oudste model van Lynk & Co. Hoewel de auto hier nog op de markt moet verschijnen, staat er een facelift te wachten voor het inmiddels drie jaar oude model.

Met de 01 trapte het nog jonge Lynk & Co in 2017 haar modellenoffensief af. Het Chinese dochtermerk van het eveneens Chinese Geely verkoopt in haar thuisland al auto's, waarvan dit dus de oudste is. Dat er een facelift aan zit te komen, is dan ook niet verwonderlijk. Voor Europa is dat extra interessant, want de gefacelifte 01 kon wel eens het eerste model van het merk zijn dat ook hier geleverd wordt. Lynk & Co is immers voornemens om hier nog aan het einde van dit jaar de (puur online) verkoop te starten.

Het moet natuurlijk je smaak zijn, maar een eigenzinnige koets heeft de 01 van meet af aan al. Daar doet de facelift niet echt wat aan af. De aan verlichting grenzende brede grille over de hele breedte van de neus lijkt te blijven. Ook de zeer hoog op het front geplaatste dagrijverlichting spotten we tussen de camouflage door. Aan de achterzijde verraadt de camouflage op de bumper dat er daar mogelijk nog wat verandert, al zal het ook in dat geval vrij minimaal zijn.

Het gespotte exemplaar staat op Zweedse platen en daar is een goede verklaring voor. Lynk & Co is onder de vleugels van Geely immers een zustermerk van Volvo. In Zweden wordt het merk dan ook klaargestoomd voor haar Europese debuut. Daar houdt het verband tussen de twee merken niet op, want deze 01 troont immers op het van de Volvo XC40 bekende CMA-platform. Dezelfde 1.5 driecilinder als in de XC40 doet dienst in de 01 en is ook leverbaar met ondersteuning van een elektromotor. Die plug-in versie zien we hier ook en is waarschijnlijk de variant die we hier uiteindelijk ook het vaakst gaan zien. Die heeft (momenteel) een systeemvermogen van 223 pk, net iets meer dan bij de vergelijkbare XC40 T3. De 01 is er daarnaast ook als niet-plug-in, met een 182 pk sterke variant van de geblazen 1.5 en een 242 pk sterke 2.0 viercilinder met turbo.