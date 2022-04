'Lucid begint Europese verkoop in juni'

Het heeft even geduurd, maar het lijkt er nu echt op dat de Europese marktintroductie van de Lucid Air aanstaande is. Het Britse Autocar begrijpt van Lucid Motors dat in juni het Europese startschot gegeven wordt en de eerste auto's geleverd worden. Het is nog niet helemaal duidelijk in welke landen vanaf dat moment de Air leverbaar wordt, maar wel is helder dat Lucid ook naar Nederland komt. Mogelijk moeten we hier nog wel iets langer wachten. Overigens is Lucid Motors Europe in Nederland gevestigd.

Nederland krijgt vooralsnog drie versies van de Air voorgeschoteld: de Pure, Touring en Grand Touring. De Air Pure is 480 pk sterk en heeft een verwacht rijbereik van 653 km, de Air Touring schopt het tot 680 pk en komt even ver. De Air Grand Touring is de voorlopige topversie. Die is maar liefst 1.050 pk sterk en komt naar verwachting zo'n 830 km ver met een volle accu. Lucid werkt overigens ook nog aan een sportieve topversie die mogelijk zelfs ruim 1.500 pk sterk wordt. Nederlandse prijzen zijn er nog niet, maar eerder berekenden we al dat de Amerikaanse indicatieprijzen zich vertaalden naar een vanafprijs van zo'n €65.000. De Air Touring zou dan €81.000 kosten en de Grand Touring €118.000.