Lotus Exige als 20th Anniversary Edition

De Exige Sport 410 20th Anniversary is zoals zijn naam al aangeeft gebaseerd op de Exige Sport 410, die in 2018 aan het gamma van de Exige werd toegevoegd. Dat houdt onder meer in dat deze speciale, feestelijke Engelsman een 416 pk en 420 Nm sterke versie van de van Toyota afkomstige 3,5-liter V6 met supercharger achter de voorstoelen heeft liggen. Het 'verjaardagspakket' voegt natuurlijk een reeks extraatjes aan het van nature al uitbundige pretpakket toe.

Zo is de Exige Sport 410 20th Anniversary onder meer leverbaar in drie nieuwe kleuren die het merk ook leverde op de in 2000 geïntroduceerde oer-Exige: Chrome Orange, Laser Blue en Calypso Red. Die nieuwe kleuren zijn niet de enige verwijzing naar het nu twintig jaar oude origineel. Zo is bij alle Exiges Sport 410 20th Anniversary het dak in carrosseriekleur uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de koelopeningen op de flanken en voor de complete achtervleugel. In het interieur past Lotus een aantal vierkante meters alcantara toe. De stiksels op de stoelen zijn eveneens een knipoog naar de eerste Exige. Natuurlijk kan een reeks 20th Anniversary-badges niet ontbreken. Lotus plakt ze onder meer op het bumperwerk en borduurt ze op de stoelen.

Lotus brengt verder een reeks zaken naar de Exige die normaliter optioneel zijn. Denk hierbij aan aanpasbare dempers en volledig uit koolstofvezel vervaardigde zaken als de voor- en achterklep. Ook zijn zaken als cruisecontrol, extra lichte lichtmetalen wielen en een DAB+-radio standaard aanwezig.

De reeds omschreven 3.5-V6 blijft ongeroerd en dat betekent dat ook deze Engelse feestneus met die machine in zo'n 3,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h kan sprinten.