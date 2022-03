Lotus Evora met viercilinder van AMG duurder dan verwacht

De Lotus Emira is een bijzonder het model. Het is de laatste auto van de sportwagenfabrikant die je nog kunt krijgen met verbrandingsmotoren. Lotus levert de auto et een 405 pk en 420 Nm sterke 3.5 V6 van Toyota, een zescilinder met supercharger die de coupé in 4,3 tellen aan een snelheid van 100 km/h helpt. Die auto heeft als First Edition een instapprijs van rond de €140.000. De Emira komt echter ook beschikbaar met een 364 pk en 430 Nm sterke 2.0 viercilinder, een in de basis van AMG afkomstige en door Lotus aangepaste benzinemotor die de Emira een instapprijs van minder dan een ton zou moeten opleveren. Helaas lijkt dat feestje niet door te gaan.

Van der Kooi Sportscars, in Nederland onder meer importeur van Lotus, meldt dat de CO2-uitstoot van de Emira met geblazen viercilinder een stuk hoger ligt dan verwacht. Aanvankelijk ging men uit van een gemiddelde CO2-emissie van 175 g/km, maar die blijkt op 195 g/km te liggen. Dat heeft natuurlijk een gevolg voor de bpm. Van der Kooi Sportscars mikt op een bpm-bedrag van €23.581 en een prijs van €115.009 voor de Lotus Emira I4 First Edition. Let wel, het gaat volgens de importeur nog om een verwachte vanafprijs, maar het heeft er alle schijn van dat de basisprijs van de Emira de €100.000 dus zal overschrijden.

De Lotus Emira met 2.0 viercilinder is in tegenstelling tot de Emira V6 Supercharged alleen met een automatische transmissie te krijgen. De Emira V6 is namelijk zowel met automaat als met handbak beschikbaar. De Emira I4 Turbocharged, zoals de versie met viercilinder heet, sprint in 4,2 seconden naar de 100 km/h en is daarmee iets rapper dan zijn duurdere V6-broer. Wel ligt de topsnelheid van de Emira met AMG-hart met 283 km/h iets lager dan die van de Emira met V6.

De eerste exemplaren van de Emira met zescilinder worden medio dit jaar verwacht.