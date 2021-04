Lotus Emira: ‘Type 131’ in productievorm

De Emira staat een stapje lager op de ladder dan de meest recente auto die we van Lotus te zien kregen, de Evija. Hoewel het bij de Emira vooralsnog bij duistere teasers blijft en we van de Evija alleen prototypes hebben gezien, zijn de uiterlijke overeenkomsten duidelijk. Zo delen de auto’s een laag supercar-profiel en lijken de hoge, smalle koplampen van de Evija sterk op wat we nu van de Emira-kijkers zien.

Onderhuids is echter alles anders. Waar de Evija een EV is, is de Emira dat namelijk nadrukkelijk niet. Het nieuwe model is zelfs geen hybride, maar krijgt van Lotus ‘gewoon’ puur een verbrandingsmotor mee. Voor het laatst, meldt het merk: de Emira is de laatste nieuwe Lotus die niet geëlektrificeerd is.

De motoren zijn afkomstig van een nieuwe partner, een autofabrikant die nog niet bij name wordt genoemd. Lotus meldt wel dat één van de twee verkrijgbare motoren een voor Lotus nieuwe vorm heeft, ‘zeer efficiënt’ en heel modern is. Nu is Lotus eigenaar van Geely, dus dat geeft te denken. Binnen het eigen concern treffen we bijvoorbeeld Volvo aan, maar Geely kondigde eerder ook al een partnerschap aan met het Franse Alpine, van Renault.

Lotus omschrijft de Emira als een auto die klassieke Lotus-waarden combineert met het comfort, de luxe en de technologie die de hedendaagse markt verlangt. Of de auto daarmee nog in staat is om de doorgaans vrij compromisloze Lotus-liefhebber te behagen, moeten we afwachten. Lang hoeft dat trouwens niet te duren: Lotus trekt op 6 juli het doek van de Emira.