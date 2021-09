Lorinser mist open Mercedes-Benz G-klasse

De huidige G-klasse mag dan in elk opzicht als twee druppels water op zijn in de jaren 70 geïntroduceerde voorgangers lijken, er is één vlak waarop de 'G' sterk van zijn voorvaders verschilt. Een open G-klasse bestaat namelijk niet. De Duitse tuner Lorinser baalt daarvan en laat met een gemoderniseerde open oer-G-klasse zien hoe een opgekalefaterde G-klasse Cabrio anno 2021 voor de dag komt.

Mercedes-Benz nam in 2013 met een Final Edition afscheid van de G-klasse Cabriolet, de open driedeurs variant van de G-klasse die in zijn laatste levensfase alleen nog met een 388 pk en 530 Nm sterke 5.5 V8 werd geleverd. Van die in 2018 gepresenteerde G-klasse bestaan al tal van versies, maar er is slechts één carrosserievariant: de vijfdeurs.

Tuner Lorinser houdt zich behalve met het tunen van auto's ook bezig met restauraties en restomods en komt met een gemoderniseerde versie van de laatste G-klasse Cabriolet. Het bedrijf hangt de auto vol met onderdelen die op speciaal verzoek te krijgen zijn. We zien een G-klasse Cabriolet met een speciale honingraatgrille, een sportiever ogend rooster dat moet benadrukken dat zich erachter een grote V8 schuilhoudt. Die achtcilinder klinkt dankzij een vergevingsgezinde uitlaatdemper volgens Lorinser ook een stukje indrukwekkender. We zien rondom aangepast bumperwerk en achterop zien we - net als in de grille overigens - natuurlijk het bekende Lorinser-logo. Het zwarte exemplaar op de foto's heeft een bruine cabriokap en staat op - jawel - zwarte, 22 inch grote lichtmetalen wielen. Geen liefhebber van die zwarte sloffen? Niet getreurd, Lorinser levert deze wielen ook in zilverkleur.

Lorinser laat met deze G Cabriolet natuurlijk gewoon nog even zien welke spullen het voor de oude G-klasse in huis heeft. Slimme marketing, maar het is wel direct een mooie herinnering aan de G-klasse Cabriolet van weleer, een carrosserievariant die we van de inmiddels drie jaar jonge 'G' waarschijnlijk niet meer gaan zien. Overigens had Mercedes-Maybach van de vorige G-klasse ook een knotsgekke Landaulet in de orderboeken staan. Wel komt er van het huidige model een jolige 4x4²-versie die bewijst dat de heren en dames in Stuttgart maar weinig van hun speelsheid zijn verloren.