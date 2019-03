Lister gaat open met de LFT-C

Lister herintroduceerde zichzelf vorig jaar met de Thunder, een aangepaste F-Type Coupé. De productieversie van die auto gaat door het leven als de LFT-666, waarbij het getal van het Beest verwijst naar het vermogen in ‘brake-horsepower’. Dat komt in ons meetstelsel neer op 675 pk en dat zijn er 100 meer dan wat Jaguar standaard meegeeft aan de SVR, de topversie van reeks.

De LFT-C is de open versie van die auto en draagt ook dezelfde technische wijzigingen met zich mee. De auto kost in Engeland minimaal 139.000 pond, ongeveer 161.000 euro, zonder belastingen. Ook in open vorm moet de bijzondere F-Type in staat zijn om in dik drie tellen van 0 naar 100 te knallen, terwijl de inzittenden kunnen genieten van een V8 die dankzij een Lister-uitlaatsysteem nog heftiger moet klinken dan-ie van nature doet. Dat genoegen blijft zeldzaam, want Lister bouwt slechts 10 exemplaren. Van de LFT-666 verschijnen er met 99 stuks aanzienlijk meer.

Wie achter het net vist hoeft echter niet al te lang te treuren, want Lister komt ook met een hele reeks losse onderdelen voor de F-Type. Zo kunnen de Jaguars alsnog worden voorzien van onder meer speciale wielen en carrosseriedelen. F-Types die op deze manier zijn opgetuigd, worden door Lister ‘Lister LFT’ genoemd. De toevoeging ‘C’ ontbreekt hier dus.

Lister stamt uit de jaren ’50 en ontwikkelde in samenwerking met onder meer Jaguar verschillende raceauto’s. In 1986 werd de naam voor het eerst nieuw leven ingeblazen met de Storm, een opmerkelijk gelijnde sportieveling die met name bij bekend is bij fans van de Need for Speed-racegames. Het Lister waar we nu mee te maken hebben liet in januari 2018 voor het eerst van zich horen. Na de dichte F-Type volgde een F-Pace en de bijzondere Knobbly.