Lightyear 0: eerste productieauto met zonnecellen

Het Nederlandse Lightyear presenteert zijn eerste productiemodel: de Lightyear 0. De 0 is de definitieve versie van de langverwachte One , maar dus met een andere naam. De actieradius die Lightyear belooft is indrukwekkend, maar dat geldt ook voor de aanschafprijs...

De Lightyear 0 (spreek uit: zero) biedt qua uiterlijk eigenlijk weinig verrassingen meer. Toch zijn er nog wel een aantal wijzigingen te bespeuren. Lightyear liet de vrij gladde voorbumper van de One in het magazijn liggen en monteerde op de Zero een exemplaar met een extra horizontale lijn voor de luchtinlaat. Verder moest de doorlopende ledstrip op de One, die de koplampen met elkaar verbond, het veld ruimen. Aan de achterkant ging het design van de achterlichten op de schop. Of beter gezegd het achterlicht, want het gaat nog steeds om een doorlopende lichtstrook, alleen volgt deze nu de boogvorm van de achterklep.

Verder zijn er enkele details die nieuw zijn voor de 0. Zo hebben de wielen een nieuw ontwerp en verhuisden de camera's voor de buitenspiegels van de onderkant van de A-stijl naar de voorschermen. De kap die over de achterwielen heen gaat lijkt optioneel te zijn, want Lightyear laat op de persplaten en tijdens de presentatie ook een 0 zien zonder die aerodynamische afdekking. Overigens koos Lightyear voor een andere naam omdat de '0' naar eigen zeggen beter past bij 'de reis' van het bedrijf. Lightyear begon bij de ontwikkeling van de One namelijk met een blank canvas. De 0 staat daar symbool voor.

Minimalistisch

Het interieur van de 0 oogt boven alles opgeruimd. Je hebt een centraal 10,1-inch touchscreen waarmee je alle voertuigfuncties kunt bedienen en updates kunt binnenhalen via de cloud, daaronder tref je alleen een rij knoppen voor de automaat aan. Die knoppen zitten overigens niet in de traditionele 'PRND'-volgorde, maar zijn gesorteerd op 'PDNR'. Recht voor de neus van de bestuurder zit nog een display voor zaken als de snelheid en de belangrijkste voertuiginformatie. Geheel in lijn met deze tijd gebruikt Lightyear alleen vegan materialen in het interieur van de 0. Wat ook direct in het oog springt, zijn de keuzehendels achter het stuur. Die zijn op het oog namelijk afkomstig van Stellantis en doen denken aan de exemplaren die Peugeot en Citroën ook gebruiken.

Traditionele spiegels ontbreken volledig in de 0. Twee schermen aan de onderkant van de A-stijlen vervangen de buitenspiegels en ook de 'binnenspiegel' bestaat uit een schermpje. Dat moet ook wel, want als je naar achteren kijkt zie je door het ontbreken van een achterruit precies niks. Daar zit immers de grote vernieuwing die Lightyear met de 0 naar autoland wil brengen: de zonnepanelen. Verwacht bij de 0 dan ook geen panoramadak op de optielijst, want dat kan in technisch opzicht simpelweg niet.

Meer dan 1.000 kilometer actieradius

De onderscheidende factor van de Lightyear 0 is niet zijn uiterlijk of interieur. Nee, dat is de vijf vierkante meter aan zonnepanelen die over het dak heen is gedrapeerd. Volgens Lightyear kan de auto daarmee in optimale condities 70 kilometer aan actieradius per dag laden. In theorie zou dat dus betekenen dat de forens die 35 kilometer naar zijn werk moet rijden de 0 in de zomer vrijwel nooit aan de lader hoeft te hangen. Is de zon even wat minder krachtig, dan moet je het doen met de stroom uit de accu. Die heeft een capaciteit van 60 kWh, waarmee je volgens Lightyear een geschatte WLTP-actieradius van 625 kilometer moet kunnen halen. De Nederlandse fabrikant belooft verder een gemiddeld verbruik van 10,5 kWh bij 110 km/h, waardoor je op de snelweg 560 kilometer ver moet kunnen komen.

Met dat energieverbruik zit de Lightyear 0 qua efficiëntie op het niveau van de Mercedes-Benz Vision EQXX, al is die laatste natuurlijk een studiemodel. Niet alleen de zonnepanelen dragen bij aan de efficiëntie, ook het relatief lage gewicht van 1.575 kilo en de cW-waarde van 0,19 zorgen ervoor dat het energieverbruik laag blijft. Overigens vermeldt Lightyear nog niet hoe snel je kunt laden aan de laadpaal of snellader als de accu weer leeg is.

Al dit technologische vernuft heeft een prijs. Die is niet mals, zo werd twee maanden geleden al bekend. De Lightyear 0 gaat namelijk €250.000 kosten. In totaal bouwt het bedrijf maximaal 946 exemplaren van de zonneauto. Let wel: de modelaanduiding 0 vervangt het eerdere 'One', dus het is niet zo dat Lightyear naast 946 One's ook nog 946 0's gaat bouwen. De productie gaat deze herfst van start en Lightyear wil de eerste auto in november gaan leveren.

Met het geld dat Lightyear verdient aan de 0 moet uiteindelijk een tweede zonneauto ontwikkeld worden. Die heet voorlopig Lightyear Two en moet circa €30.000 gaan kosten. In 2025 moet dat model productieklaar zijn, dus bij Lightyear kan men na de onthulling van de 0 zeker niet stilzitten.