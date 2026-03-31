Lichte stijging adviesprijzen benzine en diesel aan de pomp

De landelijke adviesprijzen voor benzine en diesel aan de Nederlandse pomp zijn dinsdag licht gestegen en blijven daarmee op recordniveaus. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de gemiddelde adviesprijs voor Euro 95 nu €2,585 per liter en die voor diesel is gemiddeld €2,706 per liter.

Dat was maandag nog respectievelijk €2,571 en €2,682. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen hard omhooggegaan en dat is terug te zien bij tankstations. Voor de oorlog stond de adviesprijs voor Euro 95 op ruim €2,28 en op €2,09 voor diesel.

De olieprijzen schommelden dinsdag rond het niveau van een dag eerder, toen de prijzen stegen. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie steeg licht tot 103 dollar en Brentolie klom 0,2 procent tot boven de 107 dollar per vat.

De oorlog duurt nu ruim een maand en sinds het begin is de prijs van Amerikaanse olie met ongeveer 54 procent gestegen. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa en het Midden-Oosten, werd afgelopen maand 56 procent duurder. Dat is de sterkste stijging op maandbasis ooit gemeten.

Iran heeft de Straat van Hormuz vrijwel volledig afgesloten voor de scheepvaart. Door die zeestraat gaat normaal gesproken een vijfde van alle ruwe olie in de wereld. Ook heeft Iran energiefaciliteiten in naburige landen aangevallen.

Ondertussen gaan de aanvallen in het Midden-Oosten door. Een grote olietanker uit Koeweit voor de kust van Dubai is in de nacht van maandag op dinsdag aangevallen door een Iraanse drone, waardoor brand ontstond.