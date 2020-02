Lexus: 'We moeten voorbereid zijn op iets anders dan SUV's'

Je struikelt tegenwoordig over SUV's, cross-overs en opgehoogde hatchbacks, maar volgens Koji Sato is het voor Lexus belangrijk zich ook op andere carrosserievarianten te focussen. Tegenover Automotive News legt Sato uit dat SUV's momenteel goed zijn voor 65 procent van Lexus' internationale verkopen. In de Verenigde Staten ligt dat op 60 tot 70 procent, terwijl in Europa 80 procent van elke verkochte Lexus een cross-over of SUV is. Sato ziet de populariteit van dergelijke modellen niet eeuwig doorgaan.

"Wij denken dat deze trend van zich nog een jaar of vijf doorzet. Daarna wil de consument misschien wel iets nieuws. We moeten ons als merk voorbereiden op iets anders dan SUV's", legt Sato uit. Met de LF30 Concept liet Lexus in oktober vorig jaar tijdens de Tokyo Motor Show een excentriek studiemodel zien waar meer hatchback-invloeden in waar te nemen waren. Hoewel er geen directe productieplannen voor dat studiemodel zijn, zegt Sato wel die showauto "een voorbeeld is van hoe Lexus zich voorbereid op iets anders dan een SUV".