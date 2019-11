Lexus UX 300e Electric zoemt het podium op

Toyota en Lexus gooien op hybridegebied al jaren hoge ogen, maar een volledig elektrisch productiemodel - zonder brandstofcel - hebben we in Europa nog niet gezien. Dat verandert volgend jaar, Lexus brengt dan namelijk deze UX 300e Electric op de markt!

Lexus monteert een accupakket met een capaciteit van 54,3 kWh in de bodem van de UX 300e Electric. Daarmee moet cross-over volgens de NEDC-cyclus een actieradius van 400 kilometer kunnen halen. Een volgens de WLTP-methode vastgestelde reikwijdte is er nog niet, maar die zal uiteraard lager uitvallen. Het accupakket biedt levenslust aan een 204 pk sterke elektromotor die de vooras aandrijft. De elektrische UX kan zowel aan een regulier stopcontact als een een snellader worden gehangen.

Lexus belooft dat de UX 300e Electric door de plaatsing van het batterijpakket in de bodem stijver is dan de reguliere hybride variant. Daarnaast moet het binnenin de UX nog iets stiller zijn in die 250h. Dat heeft naast met met de elektrische aandrijflijn ook te maken met een aangepast ontwerp van de onderkant van de auto en de wielen. Ook opvallend: vanbuiten is de UX 300e Electric nauwelijks te onderscheiden van zijn hybridebroeders. Meer informatie is vooralsnog niet voorhanden. Op naar 2020. Leuk detail: in China levert Toyota een elektrische versie van de in de basis aan de UX gerelateerde C-HR. Die elektrische versie van de C-HR, die in China als Izoa door het leven gaat, is niet in Europa leverbaar.