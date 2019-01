Lexus toont vernieuwde RC F

In augustus vorig jaar liet Lexus de vernieuwde RC zien. Die bijgepunte coupé debuteerde als 300h, maar de RC is natuurlijk ook als heftige RC F te krijgen. Tijdens de North American Auto Show van Detroit beleeft ook die extra gespierde versie nu zijn werelddebuut. Daar blijft het overigens niet bij. De RC F komt namelijk ook met een Gran Touring Pack beschikbaar.

Wie vanaf juni dit jaar een bezoek aan de Nederlandse Lexusdealer brengt, komt daar vanaf die maand de vernieuwde RC F tegen. De F-versie krijgt net als de reguliere RC nieuwe koplampen, een aangepaste grille, een vernieuwde achterbumper en nieuwe achterlichtunits die niet alleen van donkere beglazing zijn voorzien, maar die ook iets anders van vorm zijn. Voor het eerst is de RC F te krijgt met het Gran Touring Pack, een gelimiteerde verkrijgbare toevoeging waarmee de met een V8 uitgeruste RC nog een tandje strakker wordt afgesteld.

De RC F is dankzij holle in plaats van massieve aandrijfassen nu net wat lichter dan voorheen. Lexus past een kleiner inlaatspruitstuk toe en ook de compressor die voor de airco wordt gebruikt, is kleiner dan bij de standaardversie. Ook dat heeft zo zou uitwerking op het gewicht, hetzelfde geldt voor de toepassing van aluminium bevestigingen voor de spoorstangen en de wielophanging. Hoeveel lichter de RC F is geworden, houdt Lexus nog even onder de pet. Meer aanpassingen? Zeker. Lexus past de wielophanging aan, past stijvere motorsteunen toe en herziet de afstelling van de achttrapsautomaat. De eindoverbrenging is verlengd en dat moet de acceleratie vanuit stilstand verbeteren. De RC F maakt daarbij kennis met elektronische launch control. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 4,5 tellen voorbij. De 5,0-liter grote V8 levert opnieuw 457 pk en 520 Nm koppel, vermogen dat via nieuwe Michelin Pilot Sport 4S-banden zijn weg naar het asfalt vindt.

Dan de nieuwe RC F Gran Touring, een RC F die profiteert van een reeks aanpassingen die door Lexus' raceteams zijn ontwikkeld. De speciale versie krijgt een uit koolstofvezel vervaardigde voorspoiler en ook het grote exemplaar achterop is uit dat lichtgewicht materiaal opgetrokken. Opvallend gegeven: die spoiler is in tegenstelling tot bij de reguliere RC F niet actief, hij beweegt dus niet. Wel zorgt hij uiteraard voor tot 26 kilo extra neerwaartse druk. Speciale koolstofkeramische remmerij van Brembo moet de RC F Gran Touring weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Die nieuwe schijven houden zich schuil achter 19-inch groot BBS-lichtmetaal. Deze speciale wielen zorgen samen met de aangepaste remmerij al voor een gewichtsafname van 25 kilo ten opzichte van de basis RC F. Zaken als het dak, de motorkap, het achterste schutboord én de verstevigingen van de bumper zijn uit koolstofvezel opgetrokken. Het uitlaatsysteem is voortaan voor een deel opgetrokken uit titanium. Het gewicht van de RC F Gran Touring Pack houdt Lexus nog even onder de pet.

In het interieur van de RC F Gran Touring past Lexus rode lederen bekleding toe én zien we niet alleen rood koolstofvezel, maar ook rode alcantara accenten.

De vernieuwde RC F én de RC F Gran Touring Pack kunnen vanaf april besteld worden. De levering start in juni. Prijzen volgen in een later stadium.