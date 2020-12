Lexus HX Sleigh Concept is sneeuwproof

De Canadese afdeling van Lexus is in de feeststemming en geeft de eerste foto vrij van de HX Sleigh Concept. Dan voel je de bui natuurlijk al hangen: de HX Sleigh Concept is een jolige creatie die volgens Lexus natuurlijk ideaal is voor de kerstman.

De HX Sleigh Concept is ontworpen door 'Elite Takumi-elfjes' en heeft volgens zijn scheppers een ongelimiteerde bagageruimte. De HX Sleigh Concept is wegens het ontbreken van wielen dan ook niet voor-, achter- of vierwielaangedreven. Nee, het rode gebbetje schuift dankzij All-Reindeer Drive-aandrijving met z'n ribben door de sneeuw. Lexus spreekt al over de aanwezigheid van een 25-inch groot touchscreen waarop actuele vlieginformatie is te zien. In de voorkant van de nieuwe trots van onze hard werkende bebaarde Noordpoolbewoner nemen we overigens invloeden van de LF-30 Concept waar. Toch nog een auto-gerelateerd haakje.

Lexus geeft vooralsnog één afbeelding vrij, maar zegt dat de slee later deze week overal ter wereld te zien zal zijn. Wanneer zou dat nou zijn? Overigens is Lexus niet de enige autofabrikant die digitaal een kerstslee presenteert. Vorige week speelde Bentley met de Reindeer Eight in op de aankomende kerstdagen.