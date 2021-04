Lexus ES strakgetrokken

De inmiddels een kleine drie jaar oude Lexus ES wordt vernieuwd. De net geen 5 meter lange sedan krijgt een nieuwe grille die is opgebouwd verticale lamellen die, als je goed kijkt, in feite allemaal L-vormpjes bevatten. Opvallender zijn de nieuwe koplampen. Hoewel de vorm ervan nagenoeg identiek is aan die van de huidige exemplaren, past Lexus wel de invulling van de lampen aan. De led-matrixpitten zijn voortaan vierkant. Ook nieuw is de vorm van de bliksemschichtvormige led-dagrijverlichting aan de onderkant van de koplamp. De bovenste punt ervan is langer en start voortaan meer in het midden van de koplamp en loopt richting de grille toe minder ver door. Ook interessant: de ES is voortaan te krijgen met BladeScan-techniek, loeisnel rondraaiende spiegeltjes in de units voor een verbeterde lichtopbrengst. De Lexus ES profiteert verder van de komst van nieuwe lichtmetalen wielen in de maten 17-, 18- en 19-inch en Lexus brengt de nieuwe lakkleuren Sonic Platinum en Sonic Grey naar de ES.

In het interieur blijft er veel bij het oude, maar ook hier wordt het een en ander vernieuwd. Zo staat het touchscreen van het infotainmentsysteem een stukje dichterbij de bestuurder en is het voortaan ook onder een hoek richting de bestuurder geplaatst. Het systeem kan overweg met Apple Carplay en Android Auto en is te koppelen aan een nieuwe telefoonapplicatie. Lexus brengt verder nieuwe materialen naar het binnenste van de ES. Zo is voortaan Sumi Black Walnut en Dark Brown Walnut-afwerking beschikbaar. Nieuw is de interieurkleur Forest Brown. Het interieur van de sportief uitgedoste F-Sport-edities is uitgevoerd in de kleurcombinatie wit, rood en zwart.

Meer aanpassingen? Zeker. Lexus herziet de achterwielophanging en zegt dat de stabiliteit is toegenomen. Lexus verbeterd het remsysteem door de aansturing ervan te herzien en plaatst een groter pedaal in de auto. Daarnaast is het adaptieve onderstel van de ES herzien. Het voorheen al uitgebreide pakket veiligheidssystemen dat luistert naar de naam Lexus Safety System+ is uitgebreid. Pre-Collision System herkent voortaan ook fietsers bij daglicht en voetgangers in de semi-duisternis. Het omvat ook Intersection Turn Assist dat bui het afslaan op een kruising waarschuwt voor tegemoetkomend verkeer en overstekende voetgangers. Dan is er Emergency Steer Assist, een systeem dat voetgangers kan ontwijken door een stuurbeweging uit te voeren. Lane Trace Assist is aangescherpt en de adaptieve cruise control houdt voortaan ook rekening met naderende bochten. Lexus zegt verder de digitale buitenspiegels, Digital Side View Monitor, de hebben verbeterd door onder andere de camera's te vernieuwen.

D aandrijflijn van de ES, in Nederland alleen beschikbaar als hybride ES 300h, blijft ongewijzigd.