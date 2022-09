Leclerc snelste in Zandvoort, Verstappen heeft moeizame dag

Het Formule 1-weekend in Zandvoort is begonnen met de eerste en tweede vrije training. Charles Leclerc was de snelste man vandaag, thuisfavoriet Max Verstappen kende een moeizame dag. Hij viel uit in de eerste vrije training en klokte slechts de achtste tijd in de tweede training.

Van tevoren was de verwachting (en de hoop bij veel Nederlandse fans) dat Max Verstappen op Circuit Zandvoort meteen sterk voor de dag kon komen. Het liep iets anders vandaag. In de eerste training gooide na zeven rondjes een versnellingsbakprobleem roet in het eten. De 24-jarige kersverse 'Officier in de Orde van Oranje-Nassau' moest noodgedwongen de rest van de training langs de kant blijven staan. In de tweede vrije training kwam Verstappen met een andere versnellingsbak in zijn auto wel weer de baan op, maar kwam niet verder dan de achtste tijd. Ook teamgenoot Sergio Pérez, die in de eerste training de zevende tijd klokte en in de tweede training zelfs maar de twaalfde tijd, bood vooralsnog weinig hoop voor Red Bull.

Bij de teams van Mercedes en Ferrari was er meer reden tot optimisme. Mercedes-coureur George Russell was de snelste man in de eerste training, gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton. In de tweede training waren het de twee Ferrari's die bovenaan de tijdenlijst eindigden, met Leclerc als snelste man. De tijden waren redelijk vergelijkbaar, Russell klokte in VT1 een 1:12,455, Leclerc in VT2 een 1:12,345. Overigens zat Hamilton de twee Ferrari's in VT2 op de hielen qua tijd, met een 1:12,417, goed voor de derde tijd. De grote vraag is nu wat Red Bull eventueel nog achter de hand houdt, maar logischerwijs had het team al wel op meer gehoopt.

Zaterdag vindt om 12:00 uur de derde vrije training plaats, gevolgd door de kwalificatie om 15:00 uur. Zondag om 15:00 uur is het tijd voor de tweede Grand Prix van Nederland sinds 1985.

