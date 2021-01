Laurent Rossi nieuwe CEO van Alpine

De 45-jarige Rossi begon zijn carrière in 2000 bij Renault en keerde in 2018 terug. Sindsdien bekleedt hij zijn huidige rol, maar per direct maakt hij promotie naar de topfunctie bij Alpine Cars. Rossi krijgt niet alleen de leiding over het sportautomerk van Renault, maar ook over de motorsportactiviteiten van Alpine. Concreet betekent dat dat Rossi ook de algemeen directeur van het Formule 1-team van Alpine wordt. Dat team was tot afgelopen seizoen nog actief als Renault F1, maar ondergaat een naams- en gedaantewisseling naar Alpine F1 voor het seizoen van 2021.

Dat Rossi die functie krijgt, hangt samen met het vertrek van Cyril Abiteboul. Die leidde de terugkeer van Renault in de Formule 1 in 2016 en stond sindsdien aan het hoofd van Renault Sport. Ook werd Abiteboul genoemd als beoogd CEO van Alpine Cars. Die vlieger gaat dus echter niet op en Abiteboul vertrekt in z'n geheel bij de Groupe Renault. Een reden wordt niet gegeven, maar Abiteboul verklaart dankbaar te zijn voor wat hij heeft kunnen doen de afgelopen jaren en bedankt in het bijzonder CEO Luca de Meo dat hij betrokken werd bij het opzetten van een nieuwe bedrijfsstructuur van Alpine.