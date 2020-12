Alpine & MV Agusta slaan handen ineen

MV Agusta gaat niet geheel toevallig 110 exemplaren van de gelimiteerde Superveloce bouwen. Het design van de motorfiets is geïnspireerd op de A110. De 147 pk sterke tweewieler is gelakt in een metallic blauw met zilveren livery en heeft Alpine-logo's op de flanken en de op de leren band die om de brandstoftank zit. Daarnaast is de Franse driekleur verwerkt in de voorvork. Daarnaast heeft MV Agusta gebruik gemaakt van carbonfiber voor onder meer de luchtinlaten en de spatborden om het gewicht verder te drukken. Tot slot heeft de motorfiets een speciale uitlaat om het geluid wat extra kracht bij te zetten. Voor de speciale Superveloce is er geen technische kennis van Alpine gebruikt, het project is puur cosmetisch van aard. Overigens sluiten beide bedrijven niet uit dat ze in de toekomst wél op technisch vlak samen gaan werken.

De Italiaans-Franse samenwerking is ontstaan omdat beide bedrijven naar eigen zeggen de gedeelde visie hebben dat beleving en rijplezier belangrijker is dan alleen de pure cijfers. Alpine speelt binnen Renault de rol van sportieve imagomaker en het sportwagenmerk zag in MV Agusta een goede partner om haar sportieve naam onder een breder publiek te verspreiden. Volgens Alpine zijn klanten namelijk vaak ook geïnteresseerd in motorrijden en zijn motorrijders een mogelijke doelgroep voor de A110. Op die manier moet er dus een win-win situatie voor beide fabrikanten ontstaan. Er zijn overigens nog geen concrete plannen voor een speciale A110 met elementen van MV Agusta. Patrick Marinoff, de algemeen directeur van Alpine, noemt het een 'interessant idee'.