Latifi niet onder de indruk van prestaties De Vries

Nyck de Vries oogstte bij de Grand Prix van Italië lof van bijna iedereen in de paddock. Bijna iedereen, want teamgenoot Nicholas Latifi lijkt niet echt onder de indruk. Dat heeft vast niets met zijn eigen prestaties te maken...

In zijn eerste Grand Prix ooit scoorde de Nederlandse coureur Nyck de Vries direct punten. Dat in tegenstelling tot de meer ervaren Nicholas Latifi, die in dezelfde auto zelfs het hele seizoen nog geen punten heeft gescoord. Je zou dan ook zeggen dat Latifi uit respect een hoge hoed afneemt voor De Vries, maar niets is minder waar. De Canadese coureur reageert tegenover Viaplay vrij opmerkelijk. "Ik denk dat dat de plek is waar die auto hoorde te finishen. Zelf verloor ik zes à zeven posities bij de start, maar als je voorin zit, heb je de auto om daar te blijven. Onze auto is nooit een auto geweest om mee aan te vallen, maar eentje om met de snelheid rechtuit te verdedigen en te blijven waar je bent. Dat is alles."

Latifi vindt het dus niet meer dan normaal dat De Vries met die auto op die plek bleef rijden, maar ziet daarbij een nogal groot verschil in prestatie over het hoofd. De Vries kwalificeerde zich immers al beter dan Latifi en mocht daarom op P8 starten, Latifi op P10. Daarnaast had De Vries wel een goede start en Latifi dus niet. Als de prestatie van De Vries puur aan de auto te danken zou zijn, heeft Latifi in elk geval alsnog bewezen dat hij dus een slechtere coureur is dan De Vries. Latifi staat nu onder De Vries in het kampioenschap op P21. Buiten de top 20 dus, ook al doen er maar 20 auto's mee. Een prestatie op zich.