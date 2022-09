Land Rover viert 75 jarig bestaan met speciale Defender

Ter gelegenheid van zijn 75-jarig bestaan komt Land Rover met een speciale 75th Edition van de Defender. Die feestelijke Defender 75th Edition is altijd in de speciaal voor deze uitvoering bedachte kleur Grasmere Green gespoten. Daarbij staat het feestvarken op groene 20-inch wielen met speciale naafdoppen. Delen van de voor- en achterbumper zijn afgewerkt in de kleur Ceres Silver en privacy glass is standaard.

Ook in het interieur keert de kleur Grasmere Green terug. Zo is de door Land Rover 'Cross Car Beam' gedoopte strook die over de gehele breedte van het dashboard loopt in die kleur uitgevoerd en in de deurpanelen zien we de groene tint eveneens terug. De Defender 75th Edition krijgt kunstlederen bekleding en de zijkanten van de middenconsole zijn afgewerkt met Ronbustec, volgens Land Rover de meest robuuste stof die het kan leveren.

De standaarduitrusting van de 75th Edition is gebaseerd op die van de Defender in HSE-trim. Je hebt dus onder meer matrix-ledkoplampen, een uitgebreid audiosysteem van Meridian, het Pivi Pro-infotainmentsysteem met 11,4-inch scherm, een head-up display, een inductielader, een 360-graden-camera en Terrain Response. Daarnaast heeft de 75th Edition een glazen panoramadak dat open kan, over drie zones gescheiden klimaatregeling, veertienvoudig elektrisch verstelbare, verwarmbare en ventileerbare stoelen en een uitklapbare trekhaak.

De Land Rover Defender 75th Edition komt louter als 110 naar Nederland en is alleen verkrijgbaar met de 400 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn. Hij heeft een vanafprijs van €126.797 en is per direct te bestellen. Om dat in perspectief te zetten: de Defender 110 met deze P400e-aandrijflijn is er normaliter vanaf €84.324. De X-Dynamic HSE waar de uitrusting op is gebaseerd wisselt vanaf €105.127 van eigenaar.