Land Rover verlengt samenwerking Rode Kruis

Voor de samenwerking tussen Land Rover en IFRC gaan we terug naar 1954. Destijds veroverde de originele Series 1 Land Rover voor het eerst de woestijn namens de noodhulporganisatie. Sindsdien is de samenwerking goed geweest voor 120 voertuigen. Om alvast vooruit te kijken, kregen enkele off-road specialisten van IFRC de sleutels van de nieuwe Defender in handen gedrukt. Om in het thema te blijven, reisde Land Rover terug naar de zandvlaktes rondom Dubai. Tegelijkertijd laten Land Rover en het Rode Kruis weten dat ze de samenwerking voor in ieder geval drie jaar verlengen. Tot 2022 ondersteunt Land Rover bij rampbestrijding en hulpverlening in onder meer India, Mexico en Australië.

De gloednieuwe Defender zit ondertussen in zijn laatste testfase. Land Rover zegt in totaal al 1,2 miljoen kilometers te hebben afgelegd. 200.000 kilometers daarvan werden in de zandheuvels bij Dubai afgelegd. Verder ging Land Rover aan de slag in onder andere de vrieskou, het moeras en op de gewone weg. Rond de beursdagen van IAA in Frankfurt trekt Land Rover het doek van de nieuwe ‘alleskunner’.