Land Rover Defender speelt in de modder

Land Rover begint mondjesmaat steeds meer informatie van de Defender te delen. Reed de auto eerst krampachtig uit een trailer, nu deelt het merk foto’s van de auto in zijn natuurlijke habitat. Ook bevestigt Land Rover nu met volle zekerheid: hij komt in 2019!

Wij hadden hem zelf al een keer gespot door onze spionagefotograaf, maar vorige week liet Land Rover voor de eerste keer zelf de nieuwe Defender zien. Grappig detail is het reservewiel dat zijn weg terugvindt op de achterklep van de Brit. Op 'onze' spionagebeelden was dat nog niet duidelijk geworden en bleef de achterklep leeg. Op Derde Kerstdag is het in ieder geval tijd voor twee nieuwe foto’s. Deze keer in de blubber middenin het bos. De Europese komst werd in de eerste teaser tussen neus en lippen door vermeld door de cryptische omschrijving ‘Niet uitpakken voor 2019’. Nu staat groot boven het persbericht dat hij écht in 2019 wordt gepresenteerd, waarna de verkoop in 2020 start. Naast de grote vijfdeurs komt ook weer een verkorte driedeurs van de nieuwe Defender.

Na verschillende testen op de weg is het tijd voor het bos. ’Coming to America’ siert op de zijkant van het prototype. De nieuwe testfase is daar dan ook neergestreken door de volgens Land Rover extreme testmogelijkheden. Naast verschillende weersituaties biedt Noord-Amerika ook verschillende hoogtes. Land Rover haalt in ieder geval alles uit de kast om ons nu al nieuwsgierig te maken en het imago van de alleskunner door te zetten.