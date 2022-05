Land Rover Defender 130: extra lang, extra riant

Is niet alleen de Defender 90 maar ook de Defender 110 je te kort, maar heb je geen interesse in een Discovery of Range Rover? Dan heeft Land Rover goed nieuws. Het parkeert namelijk deze volledig nieuwe Defender 130 bovenaan het Defender-gamma.

Highlights

Extra lang, maar met wielbasis van de Defender 110

Als vijf- én als achtzitter

Topmodel van Defender-familie

Land Rover voegt een nieuwe variant toe aan het leveringsgamma van de Defender. De korte Defender 90 en de tot op heden langste Defender 110 krijgen deze nog langere Defender 130 boven zich. De nieuwe Defender 130 is werkelijk enorm, maar ook binnen het volledige portfolio van Land Rover is het een lel van een SUV.

De Land Rover Defender 130 strekt zich uit over een afstand van 5,10 meter en dan tellen we het reservewiel achterop nog niet eens mee. met reservewiel bedraagt de lengte 5,36 meter. Dat betekent dat de Defender 130 niet alleen 78 (!) centimeter langer is dan de Defender 90, maar het ook nog eens met 34 centimeter wint van de zo'n 4,75 meter lange Defender 110. Met zijn 5 meter 10 is de Defender 130 aanzienlijk langer dan de Discovery (4,97 meter) en zelfs 5 centimeter langer dan de nieuwe Range Rover. De verlengde versie van die Range Rover (5,25 meter) is de enige auto van Land Rover die het wat lengte betreft wint van de Defender 130. In tegenstelling tot wat je zou verwachten is de wielbasis van de Defender 130 niet groter dan die van de kortere Defender 110. Tussen de voor- en achterwielen bevindt zich een afstand van 3,02 meter en dus is het de overhang achter bij de Defender 130 met 1,49 meter een stuk groter. Om de af- en aanrijhoeken redelijk intact te houden loopt de onderzijde van de Defender 130 voorbij de achterwielen naar boven toe.

Vanzelfsprekend komen de extra centimeters die de Defender 130 te bieden heeft ten goede aan de interieurruimte. Waar de Defender 90 altijd een vijf- of zeszitter is en de Defender 110 met vijf, zes of zeven zitplaatsen is te krijgen, kan de Defender 130 acht of vijf personen vervoeren. Voorin zitten twee stoelen, maar zowel de tweede als derde zitrij bieden plaats aan drie inzittenden. De zevenzits Defender 110 heeft op de derde zitrij twee kleine zitplekken. Ook de zitplekken op de derde rij zijn elektrisch verwarmbaar, er zijn uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem, opbergbakken en een middenarmsteun.

De derde zitrij bereik je relatief eenvoudig door de tweede zitrij naar voren te schuiven. Met een druk op de knop in de bagageruimte zakt de Defender 130 iets door zijn veren om het inladen van grote voorwerpen te vergemakkelijken. Bestel je de Defender 130 als vijfzitter? Dan profiteer je van een bagageruimte met een inhoud van tot 2.516 liter. Daarvoor moet je wel ook de tweede zitrij platgooien. De vijfzits 130 schopt het met de tweede zitrij omhoog tot 1.329 liter. De achtzitter heeft achter de derde zitrij 389 liter aan opbergruimte en achter de tweede zitrij 1.232 liter.

De Defender 130 is niet slechts een ruimere variant van de Land Rover Defender. Land Rover parkeert de nieuwe variant namelijk bovenaan de voedselketen van zijn meest offroadwaardige model. Land Rover levert de Defender 130 in een specifiek voor het model samengestelde reeks kleuren, waaronder Sedona Red dat op geen enkele andere Defender is te krijgen. Daarnaast levert Defender het nieuwe Extended Bright Pack op de extra lange Defender, dat Ceres Silver Satin- en Noble Chrome-kleurige uiterlijke afwerking behelst. In het interieur vinden we onder meer een groter scherm van het Pivi Pro-systeem, dat 11,4 inch meet. Luchtvering en Cabin Air Purification Plus zijn standaard van de partij. Een glazen panoramadak met een extra glazen dakdeel boven ter hoogte van de derde zitrij maakt tevens deel uit van de uitrusting.

Motoren en uitvoeringen

Land Rover levert de Defender 130 in de uitvoeringen SE, HSE, X-Dynamic en als X. Daarnaast introduceert Land Rover zoals tegenwoordig gebruikelijk een speciale First Edition die tijdelijk leverbaar is. De Defender 130 is verkrijgbaar met vier mild-hybride motoren, waaronder de 300 en 400 pk sterke P300- en P400- benzinemotoren en de 250 en 300 pk sterke D250 en D300 diesels. Prijzen voor de Nederlandse markt zijn er nog niet.