Lancia Emozione Pu+Ra krijgt meer Stratos-invloeden

Het zijn spannende tijden voor liefhebbers van Lancia, want voor het eerst in jaren mogen ze weer uitkijken naar écht nieuwe auto's van het merk. Na jarenlang alleen de meermaals opgefriste Ypsilon te hebben verkocht in thuisland Italië gaat Lancia het met een nieuw modellenoffensief weer elders in Europa proberen. De eerste nieuwe Lancia laat nog tot 2024 op zich wachten, maar gelukkig krijgen we zeer binnenkort een voorbode van de nieuwkomer.

Op de eerder deze maand gedeelde foto van de 'Emozione Pu+Ra' geheten conceptauto zagen we duidelijk invloeden terug van de abstracte Pu+Ra Zero speedform die Lancia vorig jaar liet zien. Nu krijgen we het studiemodel vanboven te zien en zien we daar meer van terug. Op het dak zit een mysterieuze cirkel, waar de Pu+Ra Zero een met glas afgedekt rond gat had zitten. Kunstzinnig, maar nog niet heel veelzeggend. Er is meer concreets te zeggen over de voorruit van de conceptauto. Zoals duidelijk te zien is, wordt dat een behoorlijk fors exemplaar, dat vrij ver doorloopt om de hoeken. De A-stijl zit relatief ver naar achteren en Lancia spreekt zelf over een behoorlijk 'panoramisch uitzicht' vanuit de auto. De iconische Stratos had eveneens een sterk panoramische voorruit. Het lijkt er op dat de conceptauto niet alleen aan de achterkant aan de Stratos doet denken.

Anderzijds zagen we eerder deze maand een digitale versie onder een doek, die juist een meer GT-achtige vorm had. Dan is er nog de vraag of de auto in überhaupt sportief gelijnd is, of dat het gaat om een hoogpotig studiemodel. Dat laatste is niet heel onwaarschijnlijk. De nieuwe Ypsilon trapt de wedergeboorte van Lancia af in 2024 en dat wordt zeer waarschijnlijk een compacte cross-over. Op 15 april weten we meer, dan is de presentatie van de Lancia Emozione Pu+Ra.