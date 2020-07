Lamborghini stuurt extreme SCV12 het circuit op

De Essenza SCV12 zoemde al even door de wandelgangen, maar wordt door de Italianen nu officieel aan het grote publiek gepresenteerd. Het gaat om een heftig vertimmerde Aventador die enkel voor circuitgebruik bedoeld is. Lamborghini’s sportafdeling Lamborghini Squadra Corse staat aan het hoofd van de ontwikkeling van de hypercar en heeft ervoor weten te zorgen dat hij de krachtigste V12 krijgt die Lamborghini ooit bouwde. De V12 achter de voorstoelen is namelijk goed voor “meer dan 830 pk”. Voor de SCV12 tovert Lamborghini een nieuwe X-trac sequentiële zesbak uit de hoge hoed. Een door Capristo ontwikkeld uitlaatsysteem moet de tegendruk verminderen.

Door gebruik te maken van een nieuwe soort koolstofvezel en door de rolkooi in het chassis mee te nemen, heeft Lamborghini voor de uitzonderlijke vermogen-gewichtsverhouding weten te zorgen van 1,66 pk per kilo. Bij het ontwerp is verder veel rekening gehouden met de aerodynamica. Dat resulteert in een neerwaartse druk van 1.200 kilo bij 250 km/h. De hypercar krijgt verder een extreme ombouw met extra bumperwerk en een gigantische achtervleugel. De op de foto's afgebeelde SCV12 krijgt de unieke kleurencombinatie van Verde Silvans, Grigio Linx, Nero Aldebaran Gloss en Arancio California; een knipoog naar de partners van Lamborghini Squadra Corse (zoals Pirelli en Roger Dubuis). Binnenin worden ook uitsluitend lichtgewicht materialen gebruikt. Daarbij maakt een rond stuurwiel plaats voor een multifunctioneel exemplaar waarvoor met een schuin oog naar de F1 is gekeken.

Klanten van een Lamborghini Essenza SCV12 kopen niet alleen een auto. Nee, zij behoren gelijk bij een exclusieve groep waarvoor Lamborghini verschillende diensten levert. Zo krijgt elke eigenaar een eigen garagebox in een nieuwe hangar in Lamborghini's thuishaven, Sant’Agata Bolognese. Het programma verzorgt verder verschillende wereldwijde races op de meest bekende circuits. In 2021 begint de eerste reeks races.

Lamborghini bouwt uiteindelijk veertig exemplaren van de extreme hypercar. Prijzen worden nog niet gemeld.