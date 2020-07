Lamborghini SCV12 op patentplaten te zien

Lamborghini werkt aan een hardcore circuitmonster waarvan we de patentschetsen boven water hebben weten te krijgen. De SCV12 gedoopte scheurneus is vanuit alle hoeken te zien.

Lamborghini meldde vorige maand dat het deze zomer nog een speciaal voor de circuits bestemde hypercar presenteert. Die in een kleine serie te bouwen extremist is al in een druk ogend en voornamelijk oranje-wit camouflagekostuum in beeld gebracht, maar vandaag hebben we de patentplaten te pakken.

Op de patentschetsen, afkomstig uit de database van het European Union Intellectual Property Office (EUIPO), is goed te zien hoe sterk de koets van de SCV12 met scherpe hoeken en snaarstrakke lijnen is bezaaid. Het heftig bespoilerde gevaarte krijgt, zoals zijn naam natuurlijk al aangeeft, een V12 achter de voorstoelen. Zeer waarschijnlijk is dit een afgeleide van de 6.5 V12 die Lamborghini ook in de Aventador hangt, een auto waar meer techniek van de SCV12 van afkomstig is. Reken op een zo'n 830 pk sterk circuitspeeltje voor wie alles al heeft.

Of dat vermogen ook enigszins te beteugelen valt? Volgens Lamborghini komt dat natuurlijk wel goed. Zo zou het spoilerwerk van de SCV12 meer neerwaartse druk genereren dan dat van een GT3-racer. Het complete chassis van de SCV12 is vervaardigd uit koolstofvezel om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Om uit magnesium opgetrokken wielen gevouwen slicks van Pirelli moeten de SCV12 bijna letterlijk aan het asfalt doen kleven.

Het zal niet lang meer duren voordat Lamborghini zijn ultieme circuittijger aan de wereld voorstelt.