Lamborghini Sián Roadster te vroeg in beeld

Lamborghini trekt later vandaag het doek van een nieuwkomer waarvan we dankzij een gelekte afbeelding die onder meer via de Instagram-pagina van Wilco Blok opdook, nu al weten wat het exact is. Lamborghini zaagt het dak van de vorig jaar gepresenteerde Sián Roadster!

De IAA van Frankfurt was vorig jaar het podium waarop Lamborghini de Sián aan de wereld voorstelde, een op techniek van de Aventador gebaseerde extremist die kort na zijn onthulling een andere naam kreeg. Sián veranderde in Sián FKP 37, als eerbetoon aan de vorig jaar overleden voormalig topman van Volkswagen, Ferdinand Piëch. Die Sián FKP 37 krijgt gezelschap van een open broertje en het is die Sián Roadster die vandaag al in beeld is verschenen.

Het lijkt erop dat de Sián Roadster precies is wat je zou verwachten: een Sián zonder dak. We mikken er dan ook op dat de aandrijflijn van de opengewerkte Sián evenmin voor weinig verrassingen gaat zorgen, maar een straf is dat niet. Het reeds bekende model is namelijk uitgerust met een 785 pk sterke 6.5 V12, die samen met een 34 pk elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 812 pk. De dichte Sián schiet daarmee in 2,8 tellen naar 100 km/h. Mogelijk is de Sián Roadster marginaal 'langzamer' door zijn iets hogere gewicht, maar veel zal het niet schelen.