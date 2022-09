Lada krabbelt op: nieuwe modellen en hoger productiedoel

Avtovaz en Lada proberen de draad weer op te pakken nu ze zonder Europese ondersteuning verder moeten. Dat gaat nog met horten en stoten. Zo schoof Lada in juni een 'nieuwe' uitvoering van de Granta naar voren die gespeend is van de meeste luxe accessoires en zelfs geen airbags heeft, uiteraard vanwege het ontbreken van de benodigde onderdelen. Inmiddels is Lada toch aan airbags gekomen en kan het zelfs in bredere zin weer de draad oppakken. Nu blijkt namelijk dat Lada grote plannen heeft voor de komende periode.

Reuters begrijpt van Avtovaz-topman Maxim Sokolov dat Lada werkt aan 'nieuwe modellen'. Of dat geheel nieuwe modellen zijn of aangepaste versies van bestaande modellen, valt nog te bezien. In elk geval is de bedoeling dat ook de productie van Lada weer flink wordt opgevoerd nu Lada's volgens Sokolov dankzij 'nieuwe leveringsroutes en productieketens' weer in grotere aantallen kunnen worden geproduceerd. Lada zet volgens de topman in op een jaarlijkse productie van 500.000 auto's, al is niet helemaal duidelijk per welk jaar dat aantal moet worden gehaald. Lada verkocht afgelopen jaar in eigen land, de veruit grootste markt, nog ruim 350.000 auto's.