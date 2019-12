Lada koopt General Motors uit joint-venture

Het grootste Lada-nieuws heeft betrekking op een joint-venture die moederconcern AvtoVaz met General Motors heeft. Of eerder: die het bedrijf met General Motors had. Het in 2001 uit de grond gestampte samenwerkingsverband GM-AvtoVaz, waarin de twee bedrijven elk een aandeel van 50 procent hadden, bestaat straks uit nog maar één eigenaar.

AvtoVaz koopt General Motors namelijk uit en dat betekent dat Lada's moederbedrijf straks voor de volle 100 procent eigenaar is van de onderneming. Zowel General Motors als AvtoVaz doen niet uit de doeken welke bedragen ermee gemoeid waren. Het 18 jaar geleden op poten gezette samenwerkingsverband produceerde de Chevrolet Niva, een 4 meter lange doorontwikkeling van de échte Niva van Lada en zal dat ook in het vervolg nog even blijven doen. De auto blijft dan ook nog kortstondig Chevrolet Niva heten, maar zal uiteindelijk Lada-beeldmerken op zich geplakt krijgen.

Wat bovenstaande met de ontwikkeling van de ooit als opvolger van de Chevrolet Niva beoogde auto gaat betekenen, is vooralsnog niet helemaal helder. In 2014 liet General Motors tijdens de Moskou Motor Show een voorproefje zien van de tweede generatie Chevrolet Niva, een auto die in 2016 al in productie had moeten gaan. De ontwikkeling van die auto werd om een ronduit bizarre reden stopgezet. Het samenwerkingsverband liet vorig jaar weten dat het winstgevend was en dus geen druk voelde om de Niva nog op te volgen. Of Lada zelf met het ontwerp van de tweede Chevrolet Niva aan de haal gaat en hem op termijn als opvolger van de oer-Niva gaat voeren, behoort ook nog tot de mogelijkheden.

Granta

De andere helft van het tweeledige Lada-nieuws heeft betrekking op de Granta. Een 'bron binnen de Lada-fabriek' heeft tegen Russische media verkondigd dat Lada in 2021 met een opvolger van de Granta komt. De huidige eerste generatie Granta stamt uit 2011 en wordt door Lada in diverse carrosserievormen geleverd. De Granta is er sinds de fusie met modelfamilie Kalina als Sedan, als Liftback, als Hatchback, als station én als opgehoogde Granta Cross. De Granta-familie die in 2021 gepresenteerd moet worden, zal zeer waarschijnlijk gebruik gaan maken van een variant van het Nissan B-platform. Dacia gebruikt een variant van die bodemplaat voor auto's als de eerste generatie Logan, Sandero en Duster en Lada past 'm al toe op de Largus en de X-Ray. Geen hypermoderne techniek dus, maar dat zal de prijs van de nieuwe Granta natuurlijk drukken.