Laatst uitgegeven kenteken op nieuw display RDW-gebouw

We gaan het Paasweekend in met een misschien niet heel relevant maar toch leuk nieuwtje. Op het RDW-gebouw in Groningen is vandaag een nieuw 'kentekendisplay' in gebruik genomen. Daarop zie je het laatst uitgegeven kenteken.

Autoliefhebbers hebben vaak ook iets met kentekens. Je weet vast het kenteken van je eerste auto nog wel, of die van je ouders auto van vroeger. Sommigen kunnen aan een kenteken ook direct zijn hoe oud een auto is, mits het natuurlijk het originele kenteken nog is. Voor wie zich hierin herkent, is er een leuk nieuwtje. Op het gebouw van de RDW in Groningen, langs snelweg A7, is een nieuw 'kentekendisplay' opgehangen. Als je er voorbijrijdt, kun je daarop zien wat het meest recente kenteken is. Iedere drie minuten wordt het geüpdatet vanuit de database van de RDW.

Eerder hing er al een display, maar dat was een eenvoudiger soort. Nu zie je het kenteken zoals het er in het echt uitziet en volgens Zeger Baelde, directeur bedrijfsvoering, is het daarom voortaan direct duidelijk wat er nou precies op te zien is. In het verleden waren daar volgens hem nog wel eens vragen over. Vandaag is het display aangezet en het eerste kenteken dat erop verscheen was P-001-LT. Dat kenteken is vandaag geregistreerd voor een geïmporteerde Volkswagen e-Golf uit 2019.