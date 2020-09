Kyocera Moeye is autonoom retrosnoepje

Elektronicafabrikant Kyocera heeft in de vorm van de Moeye een wel heel bijzonder studiemodel gepresenteerd. De Moeye lijkt weggereden uit de jaren dertig, maar is ondanks zijn klassiek ogende exterieur volgepropt met moderne technieken.

Begin dit jaar toverde Sony tijdens de Consumer Electronics Show een studiemodel uit de hoge hoed om te laten zien waar het op automobiel vlak allemaal tot in staat is. Sony blijft niet lang de enige elektronicafabrikant die een concept-car presenteert, ook landgenoot Kyocera laat met een bijzonder vormgegeven auto zien welke technologie het allemaal in huis heeft.

Dit is de Kyocera Moeye, een concept-car met een wel heel klassiek aandoend design. Het druppelvormige eitje is doorspekt met wulpse lijnen en heeft onder meer een achter het plaatwerk 'verborgen' achterwiel. Wellicht dat de luchthapper voor enig optisch ongemak zorgt, maar dat de Moeye iets bijzonders is, staat buiten kijf. Kyocera rept met geen woord over motoren of platformen en dat heeft puur te maken met het gegeven dat Kyocera met de Moeye wil laten zien welke voor autoland relevante technieken het kan leveren. De ledverlichting aan de voorzijde en de op stokjes geplaatste camera's die als zijspiegels fungeren, hinten al naar de moderne spullen waarmee de Moeye is volgestopt.

Vanbinnen wordt pas helemaal duidelijk dat de Moeye niet zomaar een retrosnoepje is. Het complete dashboard bestaat uit een gigantisch display, een 1,2 meter breed breed scherm dat zich onder meer via aanraking, maar ook met de stem laat aansturen. Tussen de met fraai ogend bruine bekleding afgewerkte stoelen zit een dun bedieningselement waar onder meer een startknop, en de bedieningsknoppen van de 'transmissie' en de verlichting zijn ondergebracht. Het ontbreken van het stuurwiel kan maar één ding betekenen: de Moeye is autonoom. Het complete scherm is dan ook niet alleen in staat om zaken als navigatie weer te geven. Dankzij camera's kan het scherm ook doen alsof de voorkant van de auto volledig transparant is. Dat levert zo te zien een bijzondere kijkervaring op.

Volgens Kyocera zijn de hoofdsteunen aan het dak bevestigd om ervoor te zorgen dat het geprojecteerde beeld niet wordt geblokkeerd. Bijzonder. De projector is ondergebracht in het dak, dat geeft de Moeye z'n ei-achtige daklijn. Het kleine achterruitje moet voor het zicht naar achteren geen belemmering zijn, een onder de achterruit geplaatste camera zorgt immers voor genoeg beeld. Kyocera stopt het interieur verder vol met ledtechniek die het Ceraphic noemt, ledlicht dat volgens de fabrikant sterk op zonlicht lijkt. Niet alleen kan het regulier zonlicht, maar ook een zonsopgang en -ondergang nabootsen.

Gaat dit vrolijke bolletje in productie? Welnee. Met de Moeye wil Kyocera laten zien dat het nadenkt over een toekomst met volledig autonome auto's, iets dat volgens Kyocera vraagt om een andere interpretatie van het interieur.