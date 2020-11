Kwart parkeergarages krijgt onvoldoende van ANWB

Een kwart van de veertig door de ANWB onderzochte parkeergarages scoort ondermaats. Maar in de twintig onderzochte steden staan ook zestien parkeergarages die het cijfer 7 of hoger scoren.

De ANWB beoordeelde de overdekte parkeerlocaties ook al in 2005 en 2009 en sindsdien is er niet heel veel verbeterd. Er is gekeken naar de toegankelijkheid, de grootte van het parkeervak, de voetgangersveiligheid en voorzieningen zoals toiletten. Van de veertig parkeergarages werd Rozet in Arnhem met het rapportcijfer 2,3 onderaan de lijst gezet. Volgens het testteam hebben parkeerders daar te maken met steile, smalle taluds, onbegrijpelijke bewegwijzering en tal van obstakels. Het is daar volgens de ANWB gevaarlijk voor voetgangers en automobilisten moeten oppassen om geen schade te veroorzaken bij het achteruit inparkeren. Ook de parkeergarages Haagse Markthof (cijfer 2,4) in Den Haag en Hoogvliet Centrum in Leiden (2,5) krijgen een zware onvoldoende.

Daarentegen prijzen de onderzoekers parkeergarage Katwolderplein in Zwolle, die als beste uit de test komt dankzij de ruime opzet, veiligheid voor voetgangers en een gratis én schoon toilet. Ook de Lammermarkt in Leiden wordt positief beoordeeld. Volgens de onderzoekers gaat het om "een prachtige dubbele spiraalvormige garage diep onder het Leidse stadscentrum". Als minpuntje worden de vluchtroutes genoemd. Dat er twintig meter onder de grond slechts twee vluchtroutes zijn noemt het testteam "niet ideaal".

De ANWB belicht ook de parkeertarieven, die per stad flink uiteenlopen en zelfs binnen één stad aanzienlijk kunnen verschillen. Als voorbeeld wordt Amsterdam genoemd, waar in Q-Park Byzantium een dagtarief van € 68 wordt gehanteerd. Parkeerders wordt daarom gewezen op een geschikter alternatief. "Aan de andere kant van het centrum zit Parking Oosterdok: niet alleen een betere parking, maar hier betalen automobilisten ‘slechts’ € 25 per dag", aldus de ANWB.