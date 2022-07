Kwalificatie Grand Prix Frankrijk: Pole voor Leclerc

Lang leek het erop dat Verstappen de pole position zou pakken, maar uiteindelijk trok Leclerc aan het langste eind. In zijn laatste poging klokte de Ferrari-coureur een tijd van 1:30,872, waarmee hij drie tienden sneller was dan Verstappen. Sergio Perez start morgen vanaf de derde plek. Eigenlijk was Carlos Sainz sneller, maar hij zette geen tijd meer neer in Q3.

Voor Sainz was het voorafgaand aan de kwalificatie immers al duidelijk dat hij zondag achteraan start. Omdat zijn Ferrari in Oostenrijk in vlammen opging, kreeg hij een volledig nieuwe motor en aanverwante onderdelen. Omdat hij meer nieuwe onderdelen gebruikt dan de reglementen toestaan, kreeg hij een serie gridstraffen. Ook Magnussen, die als tiende eindigde, start morgen samen met Sainz achteraan vanwege een nieuwe Ferrari-motor.

In het eerste deel van de kwalificatie ging het mis voor Mick Schumacher. De Duitser zette een tijd neer die goed genoeg was voor Q2, maar hij had de track limits overschreden en daardoor werd zijn tijd van het bord gehaald door de wedstrijdleiding. Een teleurstellende negentiende tijd bleef over.

Het Grand Prix-weekend in Frankrijk wordt onder hete omstandigheden afgewerkt. Zaterdag was het gedurende de kwalificatie al 30 graden, met een asfalttemperatuur van 56 graden. De verwachting is dat het zondag nog iets warmer wordt. De Grand Prix van Frankrijk begint ook nog eens op het heetste moment van de dag, want de race start zondag om 15.00 uur.

Kwalificatie Grand Prix Frankrijk