KTM presenteert circuitmonster X-Bow GTX

KTM is voor sommigen misschien vooral bekend van de motorfietsen, maar het Oostenrijkse bedrijf kwam in de loop der jaren ook met diverse op de racerij gerichte auto's. Deze X-Bow GTX is de nieuwste toevoeging in dat rijtje.

De bekendste auto van KTM is zonder twijfel nog steeds de inmiddels al 12 jaar oude X-Bow. Een puristisch tweezits scheurmonster zonder dak. Deze kersverse X-Bow GTX pakt het duidelijk anders aan. We zien een volledig nieuwe dichte koets, waarmee de GTX - in tegenstelling tot de reguliere X-Bow - veel meer lijkt op andere supercars. Het zo typerende scherpe lijnenspel is ook op de GTX weer flink vertegenwoordigd. Over smaak valt niet te twisten, maar het ziet er in ieder geval weer snel uit.

Net als bij de vijf jaar geleden onthulde X-Bow GTR doet een motor van Audi zijn werk in het midden van deze nieuwkomer. De GTX maakt gebruik van de 2,5-liter vijfcilinder die we onder andere kennen van de TT RS. In de Audi is die goed voor 400 pk, maar KTM trekt er 'ongeveer 500 pk' uit. Combineer dat met het wagengewicht van 1.000 kilo en je weet dat deze GTX garant staat voor veel circuitplezier.

Het blijft vooralsnog wel een vrij exclusief verhaal, want KTM maakt er in eerste instantie 20 stuks van. Dat is nodig voor de homologatie van de GT2-versie, waarmee KTM met professionele teams hoge ogen hoopt te gooien in de racerij. Die GT2-versie doet er nog een schepje bovenop, met maar liefst 'ruim 600 pk' vermogen uit dezelfde Audi-motor. Met de reguliere GTX kun je als eigenaar als het goed is meedoen in diverse raceklassen binnen de GT-reglementen.