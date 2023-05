Kritiek na GP Azerbeidzjan: 'Het was geen thriller'

De GP van Azerbeidzjan is soms heel spannend en soms ook helemaal niet. Die van zondag was er eentje van de tweede categorie. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat de F1 zichzelf te rade moet gaan hoe het beter kan.

De Formule 1 had allerlei ingrediënten voor een groot F1-feest afgelopen weekend. Het was al het eerste raceweekend in krap een maand tijd en er werd ook nog eens een nieuw sprintraceformat geïntroduceerd met meer actie in het raceweekend. Toch blijft bij velen de nasmaak hangen dat het vooral een saaie GP was, zondag. Ook lijkt het vernieuwde sprintraceformat niet heel warm ontvangen. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat de Formule 1 zichzelf moet afvragen wat wel en niet werkt.

"Het was geen thriller vandaag," aldus Wolff zondag na de race volgens Motorsport.com. "Er werd gewoon niet ingehaald, ook niet als er veel tempoverschil was. We moeten het weekend analyseren met het sprintformat, maar uiteindelijk komt het allemaal aan op het racen zelf. Je hebt heftige gevechten nodig. Ik denk dat één van de hoogtepunten was dat George en Max het uit konden vechten, maar daar had je vandaag niets van."

Wolff zet duidelijk vraagtekens bij het effect van de 2022-reglementen: "We moeten echt kijken hoe we een saaie race kunnen voorkomen. Zelfs als je binnen twee tienden van elkaar zit, is het nog heel moeilijk of zelfs vrijwel onmogelijk om in te halen als de ander geen fouten maakt." Hij herhaalt daarmee in zekere zin de kritiek van zijn coureur Lewis Hamilton. Die stelde vorige maand ook al dat de reglementswijziging niet het gewenste effect heeft. "Het is misschien een heel klein beetje beter geworden, maar het heeft niet gebracht wat ervan verwacht was, dus er moet nog wel het één en ander worden verbeterd voor de toekomst," stelde de zevenvoudig wereldkampioen toen.