Koningin Elizabeth hield graag zelf het stuur in handen

De Britse koningin Elizabeth was op meerdere vlakken een bijzonder mens, ze zal dan ook door velen wereldwijd zeer gemist worden. Het was een vorstin die ondanks haar formele rol ook zo haar eigen gebruiken in stand hield. Zo nam ze tot op hoge leeftijd graag zelf nog het stuur in handen.

Denk je aan een vorstin in een auto, dan zie je haar ongetwijfeld achterin zitten op een royale zitplaats, niet zelf achter het stuur. Zeker in het geval van de donderdag helaas overleden koningin Elizabeth is het misschien lastig om je iets anders voor te stellen. Toch was zij juist een uitzondering op de regel als het aankwam op auto's. De koningin had van jongs af aan al een bepaald niet traditionele verhouding met auto's en dat zou de rest van haar leven zo blijven.

Het begon al in de Tweede Wereldoorlog. Richting het einde van de oorlog werd Elizabeth, toen nog prinses, in het Britse leger opgeleid tot chauffeur en monteur. Beide rollen bekleedde ze ook een tijdje. Ze reed onder meer ambulances rond en werkte aan het onderhoud van militaire voertuigen. Op de foto hierboven zien we haar een wiel verwisselen. De toen pas 18-jarige Elizabeth kwam zodoende al vroeg in aanraking met auto's en leerde op jonge leeftijd al in grotere voertuigen rijden, iets dat de rest van haar leven op dit gebied zou vormen.

Na de kroning van Elizabeth in 1952 kwam ze in een levensfase terecht waarin vrije tijd schaars werd en de veiligheidsmaatregelen niet voor de poes waren. Het weerhield haar er echter niet van om haar stuurkunsten scherp te houden. Elizabeth nam niet zelden het stuur van een Land Rover Defender in handen als ze naar een paardenrace ging, of als het gezin de heuvels rond het kasteel van Barlmoral verkende. Verspreid door de decennia waarin Elizabeth regeerde zijn er talloze foto's gemaakt waarop de vorstin achter het stuur van een Land Rover te zien is, tot aan haar laatste jaren aan toe.

Net als haar man, prins Philip, nam Elizabeth ook toen ze al voorbij de 90 jaar oud was nog graag het stuur zelf in handen. Op de foto hierboven, van slechts drie jaar geleden, zien we haar achter het stuur van een Range Rover. Elizabeth was betrekkelijk klein van stuk (1,62 m in haar jongere jaren, later niet veel meer dan 1,55 m) en viel dan ook enigszins weg achter het stuur van zo'n forse auto. Dat maakte in combinatie met haar hoge leeftijd dat het er weliswaar wat onwennig uitzag, maar de vorstin reed altijd zeer gedecideerd rond en liet zien nog altijd prima controle over een auto te hebben. In tegenstelling tot haar echtgenoot, overigens.

Op officiële gelegenheden liet de koningin zich natuurlijk wel rondrijden en dat gebeurde dan meestal in een speciaal voor haar omgebouwde Bentley. De Bentley State Limousine werd 20 jaar geleden gepresenteerd en overhandigd aan de koningin en is één van Bentley's meest bijzondere creaties ooit. Bentley bouwde de auto namelijk helemaal from scratch, dus het is niet zomaar een flink aangepast bestaand model. Hij deelt wel veel techniek met de Arnage, waaronder de 6,75-liter V8, die in de State Limousine goed is voor 406 pk. Een vermogen dat waarschijnlijk nooit volledig aangesproken is, maar in het geval van een noodsituatie ongetwijfeld genoeg moet zijn om de loodzware auto vlot van zijn plaats te krijgen. Veel precieze prestatiecijfers zijn er niet, maar de maar liefst 6,22 meter lange State Limousine schijnt een topsnelheid van 209 km/h te kunnen halen. Er zijn overigens twee exemplaren van gebouwd.

Behalve deze State Limousine en ongetwijfeld een enorme reeks Land Rovers Defender en Range Rovers had de koningin onder meer ook nog een Rolls-Royce Phantom VI en twee Phantom V's. Die Rolls-Royces zijn natuurlijk ook heel bijzonder, maar ergens blijft het toch het leukste om beelden terug te zien van Elizabeth die zelf het stuur in handen nam. Onderstaande video, uit 1992, is misschien wel het mooist. Daarin zien we de koningin in haar vrijetijdsoutfit achter het stuur van een Defender, die ze vlot en kundig door het Britse platteland manoeuvreert. Er is een iconische koningin heengegaan, dat is zeker.