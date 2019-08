Knaus Van Ti 650 MEG Platinum: compleet

'De wendbare' noemt Knaus deze serie, zo op het eerste oog een heel normale halfintegraal. Hij is verkrijgbaar op de nieuwe Fiat of Peugeot (dan geen automaat mogelijk). De term Van is een beetje verwarrend, omdat daarmee doorgaans een buscamper wordt bedoeld, maar bij Knaus werkt dat dus niet zo. De meest opmerkelijke punten van deze camper zijn het sportieve uiterlijk, het lage gewicht, de variabele toiletruimte, de binnenruimte op deze lengte en de kastkleppen met soft close-sluiting.

Houtkleuren voeren de boventoon in deze Knaus, met een parketachtige vloer, houten keuken en houten deuren. Zelfs het keukenblad is uitgevoerd in een lichte houttint. De indeling van deze wagen van zeven meter – voor veel mensen een ‘magische grens’: groter wordt het immers ‘zo groot’ – is een heel populaire: twee hoge eenpersoonsbedden achterin boven de garage, een keuken en badkamer tegenover elkaar en voorin de zithoek met de draaibare stoelen, een tafel die zich gemakkelijk laat vergroten en een bankje met twee zitplaatsen. De keuken is voorzien van drie grote laden.

De toevoeging Platinum aan deze Knaus duidt op het grote aantal extra’s dat de koper er voor relatief weinig bij krijgt. Eerst een te overwegen (Fiat-)optie die niet in het pakket zit: in plaats van de standaard (nieuwe) 120 pk Fiat-motor hangt in de hier beschreven wagen een motorblok dat 140 pk levert. Die 20 pk meer kosten € 1239. In het Platinum Selection-pakket zit de hordeur, maar ook de te verwarmen afvalwatertank. De cabinestoelen zijn voorzien van een fraaie Knaus-stoffering. De camper heeft verder een Truma iNet-systeem. Een simkaart erin en een aantal functies in de wagen is via de telefoon bestuurbaar.

Eigenlijk onmisbaar voor wie veel rijdt – en daar is een camper toch voor – is de cruisecontrol. Het uiterlijk van de wagen vaart verder wel bij de lichtmetalen 16-inchwielen. In het Platinum Selection-pakket is ook de achteruitrijcamera opgenomen. Het DAB+-all-in-one-systeem is voorzien van navigatie met campingsoftware. Niet nodig, maar wel mooi is de leren uitvoering van stuurwiel en versnellingspook. Bijzonder praktisch is een tweede garagedeur: standaard is zo’n toegangsdeur tot deze bagageruimte alleen aan de rechterzijde te vinden. Verder noemen we de indirecte verlichting. Natuurlijk waarderen we een usb-contactdoos in de slaapruimte. In deze versie van de Knaus is verder voorzien in een 32-inch flatscreen. Het voertuig is zelfs al voorbereid voor het aansluiten van een tweede televisie. Voor langere reizen is de Truma Duo Control prettig, compleet met gasfilter.