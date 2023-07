Kia Sportage helpt Kia aan recordverkopen

Kia heeft de wind in de zeilen. Dat is nog een behoorlijk understatement. Kia heeft niet eerder zo'n goed halfjaar gedraaid als de eerste van dit jaar. Het verkocht wereldwijd maar liefst bijna 1,6 miljoen auto's.

Kia heeft in de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd 1.575.920 auto's verkocht. Dat waren er 11 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Het eerste halfjaar van 2023 gaat bij Kia de boeken in als zijn beste halfjaar ooit.

In thuisland Zuid-Korea bracht Kia 292.103 nieuwe auto's aan de man. Dat waren er bijna 12 procent meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Het gros van de Kia-verkopen vond buiten de grenzen van het thuisland een eigenaar. Het gaat in totaal om 1.281.067 auto's, bijna 11 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2022. In Europa verkocht Kia in het eerste halfjaar van 2023 in totaal 318.753 auto's. Ook dat is een record. In het eerste halfjaar van 2022 - het vorige recordhalfjaar - verkochten de Koreanen in Europa nog 280.993 nieuwe auto's. In Nederland registreerde Kia in de eerste helft van dit jaar 16.805 nieuwe auto's. Dat waren er 17,3 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar.

De Sportage is wereldwijd het populairste model van Kia. Daarvan werden er 260.485 verkocht. Op plek twee staat de buiten Europa geleverde Seltos (157.188 stuks), gevolgd door de Sorento op plek drie (115.644 stuks). In Nederland was de Kia Picanto met ruim 5.200 registraties de verkooptopper, gevolgd door de Niro en de Sportage.