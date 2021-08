Kia Sportage: Europese versie in beeld

Kia geeft een tweetal designschetsen vrij van de nieuwe Sportage. 'Maar die kennen we toch al?'- horen we je denken. Zeker, al betreft het nu de kortere en optisch iets van de internationale versie afwijkende variant die naar Nederland komt.

Kia stelt tijdens de IAA van München de Europese versie van de nieuwe Sportage voor. De vijfde generatie Sportage werd eerder dit jaar al onthuld, al betrof het toen de internationale, langere versie van de SUV. Kia warmt met twee designschetsen de gemoederen alvast op voor de komst van de Sportage die je straks in Nederland kunt kopen.

Net als de nieuwe Tucson van zustermerk Hyundai komt de Sportage beschikbaar in twee lengtevarianten, waarvan alleen de korte naar Europa komt. De Sportage die online al even zijn meters maakt, is de lange variant van Kia's SUV die net als de lange Tucson-variant zo'n 4,65 meter in de lengte meet en een wielbasis heeft van 2,76 meter. Als de afmetingen van de specifiek op de Europese markt toegespitste korte Sportage overeenkomt met die van de korte Europese Tucson, moet je mikken op een wagenlengte van 4,5 meter en een wielbasis van 2,68 meter.

Wat design betreft, lijkt de spoedig te onthullen Europese Kia Sportage als twee druppels water op de reeds bekende lange versie, op één belangrijk verschil na. Kia geeft de kortere Sportage een speelser vormgegeven C-stijl. Het achterste zijruitje van de internationale lange Sportage ontbreekt namelijk bij de Sportage die naar Nederland komt. De C-stijl is tot het dak in carrosseriekleur uitgevoerd en loopt daarna, doorklieft door een zilverkleurig sierelement, over in een in contrasterende kleur uitgevoerd dak.

Kia heeft al bevestigd dat de Sportage in Europa beschikbaar komt met een plug-in hybride aandrijflijn. Waarschijnlijk betreft het dezelfde aandrijflijn als in de Tucson Plug-in Hybrid. Reken op een systeemvermogen van 265 pk en een accupakket van 13,8 kWh, goed voor ruim 60 kilometer aan elektrisch rijgenot. Ook verwachten we een mild-hybride en reguliere hybride aandrijflijn in de Sportage.