Kia schrapt versies Sportage

Kia herziet de prijslijst van de Sportage en dat betekent dat bepaalde motor- en bakcombinaties het veld moeten ruimen. Daarbij is er één variant die een stuk goedkoper is geworden.

Kia heeft het mes in de prijslijst van de Sportage gezet. Medio vorig jaar introduceerde het merk in Nederland een versie waarbij de 177 pk sterke 1.6 T-GDI met zeventraps automaat met dubbele koppeling ook zonder vierwielaandrijving was te krijgen. Dat maakte de 1.6 T-GDI met automaat enkele duizenden euro's goedkoper. Kia knipt de variant met vierwielaandrijving nu volledig uit de prijslijst, en dat heeft als gevolg dat de Sportage over de gehele linie nu altijd voorwielaangedreven is. Goed nieuws daarbij: de 1.6 T-GDI met automatische transmissie en voorwielaandrijving is per direct zo'n € 4.500 goedkoper dan voorheen. Als DynamicLine wisselt hij nu vanaf €37.895 van eigenaar. De DynamicPlusLine, GT-Line en GT-PlusLine wisselen vanaf respectievelijk €39.895, €42.895 en €45.895 van eigenaar.

Nog een wijziging: Kia zet een streep door de 177 pk sterke 1.6 T-GDI met handgeschakelde zesbak. Deze voorwielaangedreven versie is voortaan niet meer op de prijslijst van de Sportage te vinden.De 132 pk sterke turboloze 1.6 GDi blijft de basismotorisering. Deze altijd aan een handbak gekoppelde variant is er alleen als ComfortLine en als DynamicLine en kost in die uitvoeringen €33.395 en €35.395. Dieselaars kunnen opteren voor de 136 pk sterke 1.6 CRDi met mild-hybrid techniek. Met handbak is -ie als DynamicLine vanaf €36.895 terwijl de aan een automaat gekoppelde smaak in die uitvoering vanaf €38.895 van eigenaar wisselt.