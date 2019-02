Kia neemt concept-car mee naar Genève

Kia reserveert een groot gedeelte van zijn beursstand in Genève voor een nieuwe concept-car. Vooraf laat Kia nog weinig los over de auto, maar wat wel duidelijk wordt is één ding: het ontwerp moet ons meer dan prikkelen.

Op de grimmige plaat staan we voor het eerst oog in oog met de nieuwe concept-car. Zoals het een teaser betaamt, zien we nog weinig. Wel lijkt het, verrassend genoeg, niet om een cross-over te gaan! We durven te gokken dat dit bijvoorbeeld een sedan kan worden. Wat gelijk opvalt is natuurlijk de enorme lichtpartij aan de voorkant. De vorm is geheel nieuw, maar komt toch bekend voor. Het is in feite een vergrootte versie van de huidige ‘tiger nose’: de vorm van de grille van bijvoorbeeld de Ceed. De oplichtende naam ‘Kia’ lijkt daarnaast anders vormgegeven. Wellicht duidt dit op een vernieuwd logo?

Zoals gezegd laat Kia weinig los over de concept-car. Het gaat om een auto die volledig elektrisch wordt aangedreven. De ontwerpers in Kia’s designcentrum in Frankfurt zijn verantwoordelijk voor de auto. De gouden concept-car beleeft zijn werelddebuut aankomende 5 maart tijdens de eerste persdag van de Salon van Genève.