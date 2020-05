Kia komt met digitale dodehoekspiegel

Kia komt met een systeem waarmee het over het hoofd zien van objecten in de dode hoek verleden tijd moet zijn. In het instrumentarium van de nieuwe Sorento krijg je de dode hoek te zien bij het afslaan van bochten of wisselen van rijbaan.

Bij het afslaan van een bocht of wisselen van rijbaan dien je altijd even over je schouder te kijken of de dode hoek vrij is. Soms biedt een dodehoekspiegel ook uitkomst, maar op personenauto's zijn die zeldzaam. Om bestuurders op moderne wijze de helpende hand te bieden, komt Kia nu met een systeem dat het Blind-Spot View Monitor noemt. Daarmee krijg je op het instrumentarium in beeld wat er in de dode hoek gebeurt, ter extra controle.

Wie richting aangeeft terwijl de auto merkt dat er een object in de dode hoek zit, krijgt tijdelijk het beeld van de dodehoekcamera te zien op de plaats van de toerenteller of snelheidsmeter. Hiermee wordt de bestuurder extra gewaarschuwd dat afslaan of van rijbaan wisselen een potentieel gevaar oplevert. De camera zit subtiel verwerkt onderaan de zijspiegel (foto 3), dus je hoeft geen rare bobbel op de deuren of raamstijlen te verwachten. De nieuwe Sorento krijgt het systeem als eerste Kia op de optielijst.