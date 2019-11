Kia Futuron Concept gepresenteerd

De Futuron Concept wordt door Kia omschreven als een sportauto in SUV-vorm. De volledig elektrische concept-car is 4,85 meter lang en heeft een heftige wielbasis van 3,0-meter. Daarmee is het model wat formaat betreft vergelijkbaar met onder meer de Jaguar i-Pace. De auto is 1,55 meter hoog, maar daarmee hebben we alle cijfers ook gehad. Specificaties over de aandrijflijn houdt Kia nog even onder de pet.

De strak gelijnde concept-car biedt net als de in Genève gepresenteerde Imagine Concept een glimp van wat Kia naar eigen zeggen in de toekomst op designtechnisch vlak met zijn volledig elektrische modellen van plan is. Leuk weetje: de volledige raampartij is volgens Kia geïnspireerd op die van 'een vliegende schotel'. De Futuron Concept is uiteraard doordrenkt met autonome technieken en moet dan ook geheel zelfstandig op niveau 4 autonoom door het leven kunnen gaan.