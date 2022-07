Kia EV9: nieuwe elektrische SUV blijft trouw aan studiemodel

Net als die van Hyundai is ook de elektrohonger van Kia nauwelijks te stillen. Na de EV6 komt Kia met de EV9, een flinke elektrische SUV waarop het merk in 2021 vooruitblikte. De productieversie is nu in het openbaar gefotografeerd.

In november 2019 trokken Kia en Hyundai gelijktijdig het doek van twee conceptuele SUV's. De elektrische vooruitblik van Hyundai heette Seven, die van Kia Concept EV9. Die Kia EV9 wordt het tweede elektrische model dat Kia na de EV6 aan zijn EV-label koppelt. Dat de designafdelingen van de twee Koreaanse merken overstromen van zelfvertrouwen, blijkt de laatste jaren uit de brutaal ontworpen auto's die we voorgeschoteld krijgen. De Kia Concept EV9 was met zijn bonkige koets en scherpe hoeken een gedurfde verschijning en afgaande op deze set spionagefoto's lijkt ook de uiteindelijke productieversie van de elektrische SUV bepaald niet timide te worden.

Vanzelfsprekend heeft Kia het ontwerp van de Concept EV9 wel iets moeten aanpassen voor het uiteindelijke productiemodel, maar in grote lijnen staat de vormgeving van het koetswerk nog overeind. De EV9 heeft een vlakker liggende voorruit, de daklijn is iets aangepast en we bespeuren enkele portiergrepen die op de concept-car nog schitterden door afwezigheid. Op het ingepakte testexemplaar is goed zichtbaar dat de opvallende vouwen in de voor- en achterschermen behouden blijven, zij het in iets afzwakte vorm. De digitale zijspiegels van de Concept EV9 maken plaats voor conventionele exemplaren, maar het staat buiten kijf dat de EV9 vanbuiten trouw blijft aan zijn conceptuele voorganger. Dat blijkt ook uit de wijze waarop Kia de verlichting aan de voor- en achterkant invult. Voorop het in Duitsland gefotografeerde testmodel zien we net als op de showauto uit 2021 een reeks ledpuntjes. De verlichting aan de achterkant lijkt net als bij de voorbode uit drie lijnen te bestaan die zowel naast en onder de achteruit als omlaag de klep in lopen.

We mikken erop dat de Kia EV9 zo'n 4,9 tot 4,95 meter lang wordt en een wielbasis krijgt van minimaal 3 meter. Dat maakt de elektrische SUV zo'n 10 centimeter groter dan de grootste SUV die Kia tot dusver in Europa verkoopt: de Sorento. In de Verenigde Staten heeft Kia echter een grotere SUV in het aanbod, de meer dan 5 meter lange Telluride. Reken er maar op dat de Kia EV9 net als die Telluride een SUV wordt met drie zitrijen en plek biedt aan minimaal zeven inzittenden.

De EV9 rust net als de Kia EV6 en andere puur als elektrische auto ontwikkelde modellen van het merk op het E-GMP-platform. Kia gaf voor de Concept EV9 een actieradius op van 483 kilometer en dat geeft een aardige indicatie van wat we aan rijbereik mogen verwachten.

Kia wil in 2027 in totaal 14 elektrische auto's in zijn portfolio hebben. Vanaf 2023 lanceert het merk naar eigen zeggen jaarlijks minimaal twee nieuwe elektrische modellen. Net als zustermerk Hyundai houdt ook Kia voorlopig vast aan modellen die zowel met verbrandingsmotoren als met elektrische krachtbronnen leverbaar zijn, denk aan de Kona. Die worden echter niet aan het EV-label gehangen, dat is exclusief voorbehouden aan modellen die per definitie een EV zijn. De Kia EV9 verwachten we in 2023 op de markt.