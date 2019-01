Kia belicht CES-noviteiten

Eerder liet Kia al weten dat het tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas meer details zou vrijgeven over zijn innovatieve Real-Time Adaptive Driving-systeem (READ). Nu kondigt het merk ook de komst van een kleine toekomstvisie mét wielen aan.

Kia brengt niet alleen de futuristisch klinkende READ-techniek mee naar de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, maar toont er ook de SEED Car. De kleine toekomstvisie, wiens naam ongetwijfeld een knipoog is naar de Ceed, is volgens Kia een "[...] mogelijke oplossing voor stadsmobiliteit".

Dat klinkt iets ongrijpbaar. Wat we wel weten is dat de SEED Car volledig elektrisch én vierwielaangedreven is. De auto moet een actieradius van zo'n 100 kilometer hebben. De bestuurder moet het karretje zelf via een 'gaspedaal' aansturen, maar volgens Kia is de SEED Car volgestopt met "[...] elektronische hulpsystemen" die rijden "moeiteloos" moeten maken.

Is er meer? Jazeker. Wie toch graag verder dan 100 kilometer wil reizen met zijn SEED Car, moet het wagentje in de 'BIRD Car' kunnen zetten, een gevaarte dat Kia omschrijft als een autonome shuttle die stukken verder moet kunnen komen. Als de BIRD Car op iets minder dan 100 kilometer van de beoogde bestemming van de SEED Car komt, wordt die laatste weer op de weg gezet om het laatste deel van de rit zelf af te leggen.