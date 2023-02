Jongeren betalen tot €2.200 per jaar voor autoverzekering

Het bezitten van een auto is niet voor iedereen weggelegd. Je hebt te maken met hoge brandstofkosten, onderhoud, verzekering, afschrijving en wegenbelasting. Voor beginnende bestuurders zijn vooral de kosten die gemoeid zijn met de autoverzekering een financiële aderlating. Jongeren in de leeftijdscategorie 18 t/m 20 jaar betalen gemiddeld €2.200 per jaar voor hun autoverzekering.

Uit de analyse van Geld.nl blijkt dat jongeren in de leeftijdscategorie 18 t/m 20 jaar in 20222 gemiddeld €183,05 per maand aan premie betaalden voor hun autoverzekering. Ter vergelijking: gemiddeld betaalden automobilisten vorig jaar €74,75 per maand voor hun autoverzekering. Kijken we naar de cijfers op jaarbasis, dan tellen jongeren in de groep 18 t/m 20 jaar per jaar €2.196 neer voor hun autoverzekering. Dat is bijna 2,5 keer zoveel als de €897 die Nederlandse automobilisten per jaar kwijt zijn voor hun autoverzekering.

Uiteraard heeft de hoge verzekeringspremie die jongeren betalen te maken met de opslag die verzekeraars voor jonge bestuurders in de premie verwerken. Die opslag is voor achttienjarigen het hoogst en bouwt af tot en met een leeftijd van 24 jaar. Die opslag bestaat onder meer omdat jongeren een grotere kans hebben om betrokken te raken bij een ongeval of schade. Uiteraard speelt ook de te verzekeren auto een rol in de hoogte van de premie. Voor een Suzuki Baleno uit 1999 of een Kia Pride betaal je logischerwijs minder verzekeringspremie dan voor een Volkswagen Golf GTI of BMW M3.

De verzekeringspremies gaan dit jaar met tot wel 25 procent omhoog, zo bleek onlangs uit onderzoek van Pricewise. In 2022 nam de gemiddelde verzekeringspremie ten opzichte van 2021 juist af en wel van €80,79 naar €74,75. Dat komt volgens Geld.nl onder meer omdat de gemiddelde leeftijd van auto's in Nederland toeneemt. Een oudere auto kost veelal minder. Daar komt bij dat oudere auto's uiteraard minder vaak all-risk worden verzekerd. Ook reden automobilisten volgens Geld.nl in 2022 minder kilometers dan een jaar eerder.

Noord-Holland duurste, Friesland het goedkoopst

Uit cijfers van Geld.nl blijkt verder dat de verzekeringspremie in Noord-Holland gemiddeld het hoogst is. Gemiddeld betaalt een automobilist in Noord-Holland maandelijks €84,77 voor zijn autoverzekering en in Friesland €56,09. Niet Amsterdam, maar Rotterdam is met een gemiddelde premie voor de autoverzekering van €100 de duurste stad om je auto te verzekeren. Groningen is met €66,17 per maand de goedkoopste grote stad om je auto te verzekeren.